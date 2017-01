Les services du RTL au ralenti en raison des conditions climatiques difficiles

DERNIÈRE HEURE (Communiqué du RTL)

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) désire informer sa clientèle que les conditions climatiques actuelles entraînent des ralentissements sur l’ensemble du réseau routier et, par le fait même, sur son service d’autobus qui accuse des retards pouvant atteindre 15 minutes.

Le RTL invite la population de l’agglomération de Longueuil à redoubler de prudence et de patience, et à utiliser le transport en commun pour des déplacements sécuritaires.

Pour en savoir davantage sur l’état du réseau, visitez le compte Twitter rtl_info.