Les Seigneurs de Boucherville Midget AA remportent le championnat du Richelieu

L’équipe des Seigneurs de Boucherville Midget AA a remporté le championnat des séries de la région du Richelieu mercredi le 5 avril dernier suite à une victoire convaincante de 5 à 2 face aux Jets de Saint-Hubert. Elle mérite donc une participation au prestigieux championnat provincial, le tournoi de la Coupe Dodge qui se tiendra à Montréal. Les Seigneurs remercient l’organisation de Hockey Boucherville ainsi que les parents, amis et partisans pour leur précieux soutien. L’équipe d’entraîneurs tient à souligner particulièrement l’implication des joueurs. À l’aube de leur vie adulte, ces joueurs ont su démontrer plusieurs belles valeurs et qualités telles que le dévouement, l’engagement, la ténacité et le travail d’équipe. Bravo !

Félicitations à Mike Mulé (entraîneur), Philip Mulé, Vincent Périard, Tristan Des Roberts, Théodore Bélair-Beaudoin, Simon Trudeau, Laurent Benoît, Gabriel Jobin, Zachari Roy, Laurent Roy-Trudeau, Cédric Laquerre, Nicolas Occhionero (entraîneur), Martin Laquerre (entraîneur), François-Xavier Morvan, Édouard Davignon, Samuel Tremblay, William Bergeron, Axel Occhionero et Xavier Bergeron.