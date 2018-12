Les pompiers ont participé à un atelier unique de perfectionnement lors de mises de feu contrôlées de bâtiments

Crédit photo : Courtoisie

Après avoir reçu une formation théorique de 39 h sur les phénomènes thermiques, l’analyse de la fumée et le combat sécuritaire d’un incendie, les pompiers des villes de Varennes, de Sainte-Julie ainsi que de Saint-Amable ont profité d’un perfectionnement terrain unique, du 5 au 7 décembre derniers.

Pour ce faire, le bâtiment au 3601, Marie-Victorin, appartenant à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) a été embrasé afin de pouvoir mettre en pratique les notions théoriques acquises.

« La combustion de ce bâtiment a permis à nos équipes d’observer, dans un environnement contrôlé, les différentes tactiques adaptées aux incendies modernes auxquels nous avons à faire face lors de situations réelles. C’était une occasion unique de mettre en pratique les nouvelles méthodes de combat, des incendies qui permettent de sauver des vies et de diminuer les risques pour les pompiers ainsi que les pertes lors d’incendie », a expliqué Alain Pharand, directeur du Service Incendie de la ville de Varennes.

Avec plus de dix scénarios portant sur différents aspects du combat incendie moderne, une vingtaine de pompiers ont participé quotidiennement à cet atelier afin de parfaire leurs connaissances sur le combat des incendies et mettre en pratique, entre autres, la tactique de l’attaque transitoire.