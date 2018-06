Les pilotes de motocross débarquent à Sainte-Julie

Championnat provincial

Sainte-Julie sera l’hôte de la troisième étape du Championnat provincial de motocross Challenge Québec, le dimanche 17 juin prochain, sur le circuit de la famille Pepin, les promoteurs de l’événement.

Près de 300 coureurs âgés de 5 à 45 ans de tous les niveaux sont attendus, dont le champion québécois, Tim Tremblay. Ils se disputeront une bourse totale de 5000 $. On y verra aussi quelques coureurs régionaux, dont le Julievillois William Plourde. Plusieurs espoirs sont fondés sur ce jeune athlète qui a terminé au quatrième rang, lors de la deuxième étape du championnat provincial.

Les femmes seront également à l’honneur. Jessica Pepin sera sur la piste et compétitionnera dans la catégorie B, ainsi que Dominique Brulé, de niveau A. Cette dernière représente Boucherville et le Québec aux Championnats nationaux.

Près de 2500 spectateurs sont attendus. Les courses commenceront vers 10h, au 165, rue Principale, à Sainte-Julie. Le coût d’entrée sur le site est de 15 $ pour les personnes âgées de plus 13 ans, et de 10 $ pour les 7 à 12 ans. Gratuit pour les plus jeunes.