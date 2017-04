Les Petits chanteurs de Boucherville préparent un concert sur Pierre Boucher et son époque

Crédit photo : Mariejophoto.com

En cette année du 350e anniversaire d’existence de Boucherville, les écoliers savent bien peu de choses sur le fondateur Pierre Boucher et son époque. «Les élèves du primaire apprennent certaines informations historiques comme la venue en Nouvelle-France des filles du Roy mais ils connaissent mal l’apport de Pierre Boucher», indique Amélie Duhaime, présidente et directrice des Petits chanteurs de Boucherville. La méconnaissance de cette matière chez les enfants a incité cette dernière à proposer un spectacle dans lequel l’histoire de ce personnage et de son époque sera mise en valeur par le biais d’une douzaine de chansons écrites spécialement pour l’occasion. Un moyen de sensibiliser la jeune génération à ce sujet trop peu connu.

Mme Duhaime s’est associée à la chanteuse Gaëtane Breton dans ce projet musical. Cette artiste a concocté une douzaine de chansons en vue de ce concert qui sera présenté le dimanche 7 mai au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les chansons abordent plusieurs thèmes à saveur historique : les Hurons, le livre écrit par Pierre Boucher, les filles du Roy, le régiment Carignan-Sallières, le testament de Pierre Boucher et ses enseignements dans la colonie et quelques autres. Gilles Plante, musicien de l’ensemble Claude-Gervaise, à écrit la musique. L’organiste titulaire de la paroisse Sainte-Famille, Denis Alain Dion, a aussi composé une suite française pour ce concert.

«Nous nous adressons aux jeunes familles, surtout aux élèves du primaire; les enfants plus jeunes auront de la difficulté à comprendre», explique la directrice des Petits chanteurs. Fait à noter, les choristes porteront des costumes d’époque faits sur mesure, aux couleurs bleu, blanc et jaune, à l’occasion de ce concert. Ils représenteront les descendants de Pierre Boucher.

Les répétitions se poursuivent intensivement depuis le mois de février non seulement pour les chansons mais aussi pour la mise en scène, réalisée par Marie-Hélène Racicot. Les jeunes participants ont également fait de nombreuses lectures afin de mieux se tremper dans l’atmosphère de cette époque. Ils ont mis beaucoup d’énergie afin que ce spectacle soit une belle réussite. À noter qu’il n’y aura qu’une seule représentation offerte à prix populaire. Précisons que ce projet s’inscrit dans les activités du 350e. Les personnages Pierre Boucher et son épouse Jeanne Crevier y assisteront.