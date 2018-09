Les oeuvres des gagnants et participants du concours photo en exposition à la bibliothèque de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a reçu le 10 septembre dernier les gagnants de la dernière édition du concours photo lors d’un vernissage qui se déroulait à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque. L’exposition des photos sera quant à elle présentée jusqu’au début octobre.

Le concours photo en était à sa troisième année sous cette formule. Chaque saison, les participants soumettaient leurs photos et celles-ci pouvaient par la suite être visualisées sur le compte Facebook officiel de la Ville de Sainte-Julie. Deux gagnants ont été sélectionnés lors de chaque édition : le gagnant sélectionné par le jury et le coup de coeur du public, obtenu par les votes sur Facebook.

« Chaque édition, le concours photo nous permet de découvrir des paysages fascinants et d’observer notre ville sous différents angles. Je félicite tous les participants du concours, qui ont à coeur leur ville et je remercie tous les citoyens qui ont participé au vote du public par le biais de notre page Facebook. Je remercie également le jury, dont faisaient partie les conseillères Isabelle Poulet, Amélie Poirier et le conseiller Claude Dalpé », a souligné la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Tous les gagnants ont reçu un encadrement de leur photo. En plus des photos gagnantes qui sont présentées à la bibliothèque, l’ensemble des photos soumises au cours de l’année peut être admiré à l’intérieur de mosaïques. Un panier-cadeau de produits provenant de commerces locaux d’une valeur de 300 $ a aussi été tiré au hasard parmi les gagnants de l’année et remporté par M. Nicholas Bessette.

Gagnants du concours :

Automne 2017

 Coup de coeur du public : Mme Céline Labonté

 Prix du jury : Mme Hélène Talbot

Hiver 2018

 Coup de coeur du public et Prix du jury : M. Dunieski Gonzalez

Printemps 2018

 Coup de coeur du public : M. Nicholas Bessette

 Prix du jury : M. Dunieski Gonzalez