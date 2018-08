Les oeuvres de Lyse Jussaume exposées au bureau de Stéphane Bergeron

Crédit photo : Courtoisie

De nombreuses œuvres de l’artiste-peintre Lyse Jussaume ornent déjà les murs et continueront d’enjoliver les espaces communs du bureau de circonscription du député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, jusqu’au 8 novembre prochain.

La nature revêt une très grande importance dans la vie de Lyse Jussaume, elle qui a grandi sur les bords du majestueux fleuve Saint-Laurent, au point d’en être la principale inspiration. Elle affectionne particulièrement l’acrylique et a fréquemment recours à des techniques mixtes. Et pourtant, alors qu’elle dessinait et expérimentait des faux finis de toutes sortes durant sa jeunesse, elle rêvait de peindre sur toile. Après avoir touché à plusieurs modes d’expression, dont l’huile sur toile, l’acrylique et les techniques mixtes ont fait irruption dans sa vie à la suite d’un cheminement exploratoire. Ce fut une véritable révélation! Elle met alors à contribution tout son savoir, réalisant que ses expérimentations antérieures la servent bien. Les lignes pures et stylisées, de même que les bas-reliefs avec des textures douces faisant néanmoins forte impression, caractérisent désormais ses œuvres.

De son propre aveu, sa démarche vise l’atteinte de la symbiose parfaite entre son art et sa vision créatrice. Il s’agit donc d’une démarche artistique qui est sans cesse évolutive. Lyse Jussaume confie qu’elle cherche, en quelque sorte, à se prolonger à travers son art, puisqu’elle laisse une partie d’elle-même dans chacune de ses œuvres.

«Nous sommes très heureux que notre quotidien, au travail, soit égayé par les œuvres d’une artiste de la trempe de Lyse Jussaume. Celles-ci sauront surprendre les visiteurs par leur caractère éclectique et c’est tant mieux, car c’est exactement ce qu’elle souhaite! Je ne doute pas que les gens seront nombreux à venir admirer une partie de sa prolifique production, qu’elle a généreusement accepté de nous confier pendant quelques semaines», de déclarer Stéphane Bergeron.

Signalons que le bureau du député de Verchères est situé au 1625 boulevard Lionel-Boulet, local 103, à Varennes. Ne tardez pas à venir admirer cette magnifique exposition!