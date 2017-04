Les navettes Fleuve à vélo gratuites à l’occasion de la Grande Tournée du 375e

Crédit photo : Courtoisie

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est heureux d’annoncer la mise en service gratuite des navettes Fleuve à vélo qui relient les rives des municipalités de Repentigny (parc Saint-Laurent), Varennes (parc de la Commune) et le quartier de Pointe-aux-Trembles (parc Marcel-Léger), lors du passage de la Grande Tournée du 375e au parc Marcel-Léger les 26, 27 et 28 mai.

Ces navettes transportent les citoyens sur le fleuve, avec ou sans leur vélo, afin qu’ils puissent découvrir de nouveaux circuits cyclables, ou encore, les attraits des deux municipalités voisines.

Billets requis

Les citoyens désirant profiter de ces navettes les 26, 27 et 28 mai doivent se procurer des billets pour réserver leur place sur le bateau. Les billets seront disponibles à compter du 3 avril 2017 sur le site Web www.navark.ca/navettes.html

À l’occasion de la Grande Tournée du 375e, les billets seront gratuits, exceptionnellement, mais des frais de service de 1 $ par billet seront exigés lors de la réservation.

Qu’est-ce que la Grande Tournée du 375e?

La Grande tournée célèbrera Montréal, ses différents quartiers et ses citoyens, à travers les 19 arrondissements de Montréal. Les 26, 27 et 28 mai, c’est au parc Marcel-Léger à Pointe-aux-Trembles que s’arrêtera cet événement phare de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal!

Dans un contexte festif et convivial, les amoureux de Montréal de toutes origines auront le bonheur de découvrir les caractéristiques distinctives de leur arrondissement en plus de partir à la découverte des quartiers environnants. La Grande tournée du 375e se décline en une dizaine d’activités qui se dérouleront au parc Marcel-Léger en mai prochain.

Du cirque à l’honneur

Des prestations de cirque et artistiques en collaboration avec Cirque Éloize

Dans une atmosphère de fête foraine d’antan, des artistes de chaque quartier se mêleront aux artistes du Cirque Éloize afin d’offrir une performance qui ravira petits et grands.

Une exposition historique en collaboration avec le Musée McCord

Une exposition-installation itinérante dont l’objectif est d’émouvoir, de surprendre le public en racontant des histoires humaines qui mènent vers l’histoire de Montréal et vers la spécificité de ses quartiers.

De grands apéros de quartier

Avec la collaboration des marchands locaux (boucherie, boulangerie, fromagerie, microbrasserie, etc.), les citoyens seront conviés à une grande fête champêtre en plein air. Ce sera une occasion idéale de manger et de danser en bonne compagnie, histoire de faire connaissance et de tisser des liens avec ses voisins.

Des parcours gourmands

Les quartiers de Montréal regorgent de commerces gourmands qui valent le détour. Un circuit de délicieuses découvertes proposera des adresses coups de cœur dans chaque arrondissement pour exciter les papilles.

Des rallyes de quartier

Connaissons-nous vraiment notre quartier? Deux circuits de rallye (l’un destiné aux enfants, puis un autre pour les adultes) donneront l’occasion aux participants de tester leur niveau de connaissance du quartier qu’ils habitent (ou qu’ils visitent!) tout en apprenant et en s’amusant.

Les fenêtres qui parlent

Afin d’ajouter un brin de fantaisie et de poésie dans la fête, Montréal emprunte à Lille, en France, son concept de l’événement « Les fenêtres qui parlent ». Des artistes seront jumelés à des résidents qui offrent leurs fenêtres, leur porte, leur escalier ou leur balcon pour y « exposer » des œuvres. Dans chaque arrondissement, une rue précise sera sélectionnée pour la tenue de cette activité.

La Grande tournée du 375e réserve quelques autres surprises…! Rappelons que c’est un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal et bénéficie de la participation financière de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, à l’occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

Pour plus de détails : 375mtl.com

Les navettes : de retour cet été

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et les municipalités de Varennes et Repentigny s’unissent à nouveau cette année pour mettre en place ce projet de navettes fluviales Fleuve à vélo qui sera en service tout au long de l’été. Le lancement du service, les tarifs, horaires et autres détails, seront annoncés prochainement.