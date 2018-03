Les nageuses Mainville font des vagues

Sandrine accroche son maillot pour les Carabins

Les deux sœurs et nageuses, Sandrine et Ariane Mainville, ont fait des vagues au championnat universitaire canadien tenu à Toronto du 22 au 24 février dernier.

L’athlète de Boucherville et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio de 2016, Sandrine, a récolté quatre médailles d’or au 50 mètres libre, au 50 m papillon, au 100 m libre, et avec ses coéquipières de l’équipe des Carabins, dont avec sa sœur Ariane, l’or au relais 4 X 100 m libre, ainsi qu’une médaille d’argent au relais 4 X 100 QN (quatre nages).

Pour sa part, Ariane, âgée de 24 ans, a remporté deux médailles d’argent; une au 50 m libre, et une autre au 100 m libre. Elle a en plus raflé l’or au relais 4 X 100 m libre, et le bronze au relais 4 X 200 m libre, avec les membres de son équipe.

Sa dernière compétition avec les Carabins

Sandrine Mainville a par ailleurs annoncé qu’elle ne nagera plus pour l’équipe les Carabins de l’Université de Montréal. L’athlète de 25 ans veut se concentrer sur ses études et compléter son droit l’automne prochain, pour ensuite entamer son barreau à la session hivernale de 2019.

Sandrine qui a été élue athlète par excellence de la semaine du RSEQ poursuivra quand même la natation, mais au niveau civil.

Elle participera au mois d’avril aux championnats canadiens de natation et prendra part en juillet aux essais canadiens de natation 2018, à Edmonton, en vue de se qualifier pour les championnats pan-pacifiques 2018. Celle qui a été recrutée l’automne dernier dans l’équipe Athlètes olympiques RBC (Banque Royale du Canada) dit y aller une année à la fois du côté civil. Elle n’a par ailleurs pas mis une croix sur les Jeux olympiques de 2020, même si elle est consciente qu’il lui sera difficile de concilier le barreau et l’entraînement.