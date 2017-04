Les municipalités de la Montérégie en action pour nos tout-petits

Crédit photo : Courtoisie

Les tout-petits de la Montérégie représentent 19 % de tous les enfants québécois âgés de 0 à 5 ans. En 2015, ils étaient plus de 100 000. Quel environnement leur offrons-nous? Dans quelles conditions de vie grandissent-ils? Sommes-nous à la hauteur de ces tout-petits qui seront les grands de demain?

Nous, les maires et mairesses des municipalités de la région, avons été interpellées par le portrait annuel de l’Observatoire des tout-petits qui révèle plusieurs données sur l’environnement dans lequel se développent nos enfants.

La croyance populaire veut que la Montérégie regroupe des collectivités nanties qui offrent à nos familles des conditions de vie plutôt enviables. Et c’est loin d’être faux, si l’on se compare à d’autres régions du Québec. Mais nous ne pouvons ignorer qu’en Montérégie, la proportion d’enfants vivant dans une famille à faible revenu en 2013 s’élève à 9,8 %.

Ces familles, pour qui le quotidien est source d’insécurité et d’inquiétude sont souvent oubliées, passent souvent inaperçues. Les parents qui vivent cette réalité ne sont pas ceux qui cognent le plus aux portes de nos municipalités ou qui parlent le plus fort. La malnutrition et l’accès à un logement abordable figurent parmi les principaux enjeux pour ces familles et leurs enfants.

Au Québec, une famille sur cinq ayant un enfant âgé de 0 à 5 ans occupe un logement jugé non abordable. En plus du stress financier sur les familles, il a été démontré que les enfants d’âge préscolaire vivant dans des logements inadéquats seraient plus à risque de développer des retards de développement cognitif, langagier et socioaffectif au cours de leur vie.

Nous avons le pouvoir, mais surtout le devoir, d’agir pour venir en aide aux familles, aux tout-petits, pour leur offrir des conditions de vie saines et gagnantes. Nous nous engageons donc à mettre en place des mesures qui favoriseront le développement et le bien-être de nos enfants, notamment en matière d’accès au logement, par l’aménagement de parcs et par l’organisation d’activités sportives et familiales.

Chers concitoyens, alors que près d’un enfant tout-petit sur cinq du Québec se développe dans les communautés de la Montérégie, joignez-vous à ce mouvement collectif et, ensemble, faisons une différence pour notre avenir. La protection et le bien-être de nos enfants, c’est notre affaire à tous.

Alexandre Bélisle, maire de Verchères

Suzanne Dansereau, mairesse de Contrecoeur

Martin Damphousse, maire de Varennes

François Gamache, maire de Saint-Amable

Olivar Gravel, maire de Saint-Joseph-de-Sorel

Diane Lavoie, mairesse de Beloeil

Paul Leduc, maire de Brossard

Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville

Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste

Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy

Gilles Plante, maire et préfet de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu

Daniel Plouffe, maire de Calixa-Lavallée

Suzanne Roy, mairesse Sainte-Julie