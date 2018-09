Les membres appuient à plus de 95 % la création de la nouvelle Caisse Desjardins des Patriotes

Des centaines de membres des caisses Desjardins étaient réunis le 25 septembre dernier en assemblées générales extraordinaires à travers la région afin de voter sur le projet de regroupement des caisses de Boucherville, de Contrecoeur-Verchères, du Grand-Coteau ainsi que de Varennes et c’est par une forte majorité qu’est née la nouvelle Caisse Desjardins des Patriotes.

Lors de ces assemblées générales extraordinaires, 115 membres de Varennes ont voté à 95 % en faveur du regroupement qui leur était présenté. De leur côté, 144 membres de la Caisse Desjardins du Grand-Coteau (Sainte-Julie et Saint-Amable) ont appuyé à 100 % ce projet, tout comme les 116 membres de Contrecœur, Verchères et Calixa-Lavallée (100 %). En ce qui concerne les 108 membres de Boucherville, ils ont donné leur appui à 96 % au regroupement.

Il est à noter que ce changement n’occasionnera que peu d’impact pour les membres, sinon qu’il y aura graduellement un changement de folios des caisses pour celui de Boucherville (30 329), puisqu’elle est la caisse qui détient le plus grand nombre de membres. Des informations supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiquées dans les prochains mois.

Un volume d’affaires de 4,9 milliards $

Ce projet d’importance était dans l’air depuis plusieurs mois et il émane des quatre caisses concernées et non de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, comme l’explique René Ouellet, directeur général du centre de services de Varennes.

Les quatre entités collaboraient depuis déjà 17 ans sur le plan des communications et cette relation s’est avérée des plus intéressantes. Elle les a amenés progressivement à réfléchir sur la meilleure façon de s’adapter aux défis de l’avenir afin de leur permettre d’offrir des services encore plus spécialisés et adaptés aux besoins des membres.

L’idée du regroupement a été envisagée et cette possibilité a été évoquée aux différentes assemblées générales annuelles au printemps dernier. Une analyse de la faisabilité du projet a été effectuée avec la Fédération et celle-ci a démontré que la fusion était bénéfique. Les quatre conseils d’administration ont d’ailleurs adopté par la suite des résolutions d’appui unanimes en ce sens.

Trois objectifs ont été respectés durant tout ce processus, souligne M. Ouellet : que le regroupement n’entraînerait pas de mises à pied; que tous les services continueraient d’être offerts; que la Caisse Desjardins des Patriotes poursuivrait son implication dans le milieu par le biais des dons et commandites. À ce sujet, il précise que cette nouvelle coopérative financière participera activement au développement de la collectivité, notamment par son Fonds d’aide au développement du milieu. À ce chapitre, elle aura encore plus la capacité d’appuyer les projets porteurs du milieu.

Le conseil d’administration de la Caisse des Patriotes assurera une représentativité des différentes municipalités qui composent son territoire. Ainsi, des quinze postes qui composent le C.A., cinq sont réservés aux administrateurs de la Caisse Desjardins de Boucherville, quatre du Grand-Coteau, trois de Varennes et trois de Contrecœur-Verchères.

Notons en terminant que la nouvelle Caisse Desjardins des Patriotes sera officiellement constituée le 1er janvier 2019, à la suite de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. Formée de quelque 66 940 membres, elle gérera un volume d’affaires de 4,9 milliards de dollars.