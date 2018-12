Les Lynx du cégep Édouard-Montpetit se démarquent !

Crédit photo : Mark Quevillon

Les Lynx du cégep Édouard-Montpetit ont connu une saison exceptionnelle cet automne, alors que plusieurs équipes ont obtenu un excellent classement lors de la saison régulière, leur permettant ainsi d’accéder aux championnats de fin de saison.

Ayant terminé deuxième au classement régulier, l’équipe de flag-football féminin s’est particulièrement distinguée, alors qu’elle a remporté la finale régionale, devenant championne de la section A pour une deuxième année consécutive. L’équipe de football division 2 ainsi que l’équipe de baseball masculin font également la fierté du Cégep, alors que toutes deux ont atteint la demi-finale du championnat dans leur discipline respective, en plus de se classer en troisième position de la saison régulière.

Deux équipes aux championnats provinciaux et canadiens

Deux équipes se sont également démarquées sur la scène provinciale et canadienne grâce à leur participation à ces championnats d’envergure. Tout d’abord, les joueuses de l’équipe de soccer division 2 ont remporté la médaille d’argent au championnat de conférence sud-ouest, leur permettant ainsi de participer au championnat provincial à Québec, où elles ont férocement défendu leur position en demi-finale. L’équipe de cross-country mixte a, quant à elle, envoyé sept athlètes aux Championnats canadiens de cross-country qui se déroulaient au Seneca College dans la région de Toronto, en plus de se classer en troisième position, sur un total de 20 équipes, au classement de la saison régulière. « Encore une fois cette saison, nos équipes ont su relever les défis qui se sont présentés à elles, souligne Maxime Soutière-Kucharski, conseiller à la vie étudiante pour les équipes sportives Lynx. L’esprit d’équipe, la résilience et la motivation étaient au rendez-vous, leur permettant ainsi d’atteindre le sommet des classements de fin de saison. »

Trois Lynx reçoivent une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence

Lors de la Soirée officielle des bourses collégiales et universitaires organisée par la Fondation de l’athlète d’excellence en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), trois étudiantes de première année du cégep Édouard-Montpetit ont reçu une bourse de 3 000 $ sur trois ans pour leurs études. Élisa-Coumba Diongue, étudiante en Sciences humaines, profil Administration, et Emma Doyon, étudiante en Sciences de la nature, profil Sciences de la santé, toutes deux membres de l’équipe de volleyball division 1, ainsi qu’Émilie Lavoie, étudiante en Science de la santé de l’équipe de hockey, ont chacune reçu cette bourse qui récompense des athlètes identifiés Espoir, Relève, Élite et Excellence par leur fédération sportive. « C’est un honneur d’être reconnue en tant qu’athlète à surveiller par ma fédération et de recevoir cette bourse qui me permettra de continuer à m’entraîner et à me développer en tant que hockeyeuse », souligne Émilie Lavoie.

(Source : Cégep Édouard-Montpetit)