Les lauréats du concours Aimé-Racicot sont dévoilés!

L’AGAB souligne l’excellence des gens d’affaires

Les gagnants du Concours Aimé-Racicot de l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) ont été dévoilés jeudi soir dernier devant une salle comble à l’Hôtel Mortagne.

Cette soirée qui porte le nom d’un grand bâtisseur de Boucherville, Aimé Racicot, a célébré la réussite en affaires et récompensé particulièrement les réalisations de cinq entreprises. Cette 21e édition était animée par l’humoriste Jean-François Baril et sous la présidence d’honneur de la présidente-directrice générale de l’Hôtel Mortagne, Danielle Beaulieu.

Les lauréats

Pour scruter et analyser les candidatures, et finalement désigner les gagnants, un jury de trois personnes a été désigné pour chacune des cinq catégories.

Dans la catégorie Commerce de détail, l’entreprise gagnante est ClickTire. Fondée il y a dix ans, l’entreprise est un atelier d’entretien automobile qui compte une vingtaine d’employés. Elle s’est démarquée par la qualité du service, des techniciens et les outils technologiques utilisés. Un système de franchises au Canada sera bientôt mis en place.

Dans la catégorie Sport et style de vie, le trophée a été remis à l’école Hélios. C’est en 2015 que l’école a ouvert ses portes avec pour mission de permettre aux enfants de développer leurs compétences moteurs dans un environnement sain, familial et dynamique. Elle compte plus de 300 élèves.

Dans la catégorie Services et distribution, les lauréats sont Ménard & Associés, une entreprise de service en assurances de personnes fondée en 1973 sous le nom de Desjardins Ménard & Associés. Depuis le décès du fondateur, Michel Ménard, sa fille Valérie en assure la direction. En 2017, elle déménage l’entreprise à Boucherville, et bâtit un actionnariat à 100% féminin. Le chiffre d’affaires passe de 670 000 $ en 2016, à 1.2 M$ en 2017.

Finalement le prix Coup de cœur du jury a été décerné à JetEquip qui œuvre dans le secteur de la conception, la distribution et l’intégration des équipements de procédés en acier inoxydable. La clientèle se trouve surtout dans les industries biopharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques.