Les Journées de la Culture, les 28, 29 et 30 septembre 2018 à Varennes

Les Journées de la Culture est une grande manifestation annuelle qui offre gratuitement à la population québécoise des activités interactives de découvertes et d’appréciation des arts et de la culture. Annuellement, près de 10 000 artistes et organismes culturels mettent sur pied, sur une base volontaire, des milliers d’activités et de rencontres entre artistes, travailleurs culturels et citoyens, dans près de 400 municipalités du Québec.

À Varennes, de nombreuses activités gratuites sont élaborées pour les curieux et les amoureux d’art et de culture. Cette année, dans le cadre des Journées de la Culture, la bibliothèque fait place à la bande dessinée! Que vous soyez passionnés de BD ou lecteurs amateurs, diverses activités sont offertes tout au long du week-end!

Pour consulter la programmation complète, visitez le www.ville.varennes.qc.ca