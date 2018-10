Les Journées de la culture de Longueuil s’ouvrent aux préoccupations environnementales avec une exposition d’art actuel et une installation monumentale à Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

Vendredi dernier se déroulait le vernissage de l’exposition Télescopages, auquel étaient conviés plusieurs élus, artistes, partenaires et invités. Des créations issues de la production industrielle ont pris d’assaut la Maison de la culture, alors que l’artiste Philippe Allard s’y installe du 29 septembre au 23 décembre pour présenter ses œuvres saisissantes.

« C’est toujours un plaisir pour moi de me laisser transporter par le travail des artistes, de me laisser envahir par leur univers et d’aller à leur rencontre. Cet automne, d’ailleurs, nous pouvons dire que la culture sera au premier plan! Les amateurs d’art seront choyés, et j’en fais partie! Cela débute avec ce vernissage qui marque le coup d’envoi des Journées de la culture et je vous invite à prendre part à cette enrichissante aventure et à continuer de profiter de notre automne culturel! », a mentionné le conseiller municipal, Tommy Théberge.

Des objets industriels au service de l’art actuel

Le corpus Télescopages regroupe un film et ses dérivés, ainsi que deux installations cinétiques. Depuis quelques années, l’artiste réutilise des objets résiduels provenant de l’industrie automobile pour en faire des œuvres d’art critiques et percutantes.

Le vernissage de vendredi était également l’occasion de dévoiler l’installation monumentale Arts plastiques (Dérouler le tapis blanc), présentée sur la façade de la Maison de la culture jusqu’au 16 novembre. Geste de dénonciation de la surutilisation du plastique, l’œuvre invite le visiteur à réfléchir aux millions de contenants non recyclés qui se retrouvent dans notre environnement. Philippe Allard déroule ainsi le tapis blanc à tous ceux qui désirent porter un regard lucide vers l’avenir.

Rencontre, ateliers et visites

Une multitude d’activités vous sont proposées à la Maison de la culture au cours des prochains mois afin de découvrir l’exposition sous un autre angle. Dans le cadre de la 3e édition du Lumifest, qui se tiendra du 11 au 13 octobre, vous aurez l’occasion de mettre la lumière sur les œuvres de l’artiste munis d’une lampe de poche et vous verrez son installation extérieure sous un nouveau jour grâce à une intervention de mapping vidéo. Le samedi 13 octobre, à 11 h, qui de mieux que Philippe Allard lui-même pour vous présenter son travail et vous accompagner pour une visite guidée! Finalement, des ateliers parent-enfant seront offerts, comprenant une visite commentée de l’exposition suivie d’un atelier d’arts plastiques. Deux ateliers seront offerts le samedi 27 octobre, à 10 h et à 13 h. Pour ce spécial Halloween, venez vêtus de votre plus beau costume. Deux autres ateliers auront lieu le samedi 1er décembre, à 10 h et à 13 h, pour un spécial du temps des Fêtes.

Pour toute la durée de l’exposition, des visites guidées gratuites et des ateliers créatifs seront offerts en semaine sur réservation pour les groupes scolaires, les groupes communautaires, les centres de la petite enfance et les centres de personnes âgées. Pour de plus amples renseignements ou pour faire une réservation, composez le 450 463-7100, poste 3213.

Il est important de noter que les heures d’ouverture de l’exposition de la Maison de la culture ont été ajustées pour l’automne. En effet, les visiteurs pourront voir gratuitement l’exposition les samedis et dimanches, de 11 h à 17 h, ainsi que les mercredis, de 16 h à 20 h. Les heures d’ouverture seront allongées lors des événements suivants : les Journées de la culture, le Lumifest et le Marché de Noël.

(Source : Ville de Longueuil)