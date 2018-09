Les Journées de la culture 2018 à Boucherville,  des activités pour tous!

Les 28, 29 et 30 septembre prochains, dans le cadre de la 22e édition des Journées de la culture, participez à une multitude d’activités gratuites offertes par les artistes et artisans de Boucherville!

Circuit des arts

Cinq ateliers d’artistes à visiter :

28 et 30 septembre 13 h à 16 h 30

29 septembre 11 h à 16 h 30

Ghislaine Charbonneau

Francine Deshaies

Renée De Gagné

297, rue De Beauharnois

28 septembre 13 h à 17 h

29 et 30 septembre 11 h à 17 h

Manon Demers

Guillaume Demers Pinard

748, rue du Père-Le Jeune

28 septembre 13 h 30 à 17 h

29 et 30 septembre 11 h à 17 h

François Faucher

619, boul. de Mortagne

28 septembre 13 h à 17 h

29 et 30 septembre 11 h à 17 h

Louise Godin

Céline Laliberté

486, rue de Gascogne

29 septembre 13 h à 17 h

Roger Renaud

22, rue Bachand Nord

Au programme le vendredi 28 septembre :

Café centre d’art

Culture ta vie ! | 10 h à 12 h

Conférence de Michel Coulombe. Laissez-passer requis. **

Broderie ! – Cercle de Fermières | 13 h à 17 h

Initiation à la broderie de lettres sur tissu.

Jeux de société – Confection d’un jeu | 18 h 30 à 22 h

Un jeu créé à partir de vos propres mots. Matériel fourni.

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Passez au salon | 14 h à 16 h

Conférence sur la Ville Lumière. Laissez-passer requis. **

Quartier B | C’est quoi ton caractère ? | 19 h à 21 h

Initiation à la gravure avec l’artiste Rose Élise Cialdella. Les œuvres seront exposées à la galerie Espace A.

Maison des Jeunes La Piaule

Street painting nocturne | 17 h à 23 h

Réalisation de fresques dans les espaces de stationnement de la Maison des Jeunes La Piaule. En cas de pluie, remis au lendemain.

Au programme le samedi 29 septembre :

Café centre d’art – 13 h à 17 h

Art postal* | Carole Dufresne et Monique Trempe | L’Atelier des arts visuels

Illustration d’un mot pour un être cher et… mise à la poste !

Ayez en main ses coordonnées, car vos œuvres feront l’objet d’un envoi postal massif.

Un scénario… une histoire à raconter | Création Ciné-Vidéo

Atelier participatif pour créer de courts scénarios de films.

La couleur et les mots | Michel Gagnon | L’Atelier des arts visuels

Moment de jasette avec l’artiste à partir de différentes citations sur l’art.

Discussion ouverte et animée.

Je « dentelle » | Couvige des dentellières et brodeuses

Exposition, démonstration et manipulation de fuseaux.

Dessine ce que tu lis ! | Élisabeth Racine et Isabelle Fortier | L’Atelier des arts visuels

Création d’images à partir de phrases et de mots d’après l’œuvre de Claude Ponti.

Mots’arts | Francine Giroux | L’Atelier des arts visuels

Démonstration et initiation à la sculpture du bois. Façonnez, ciselez, taillez, gravez !

La magie de la lumière | Passeport loisirs

Atelier d’initiation au vitrail.

Poétiquement | Liliane Keeler

Création de collages à partir d’extraits de textes de poètes québécois.

Une image vaut mille mots | Marilène Lucas

Création d’images inspirées d’un mot ou d’une idée pigée. Appareil photo professionnel

et menus objets fournis.

La transformation des mots en 3 dimensions | Alain Daigneault | L’Atelier des arts visuels

Façonnage et transformation des mots en une création tridimensionnelle à l’aide de pièces d’argile.

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Petites sorties — La couleur de tes émotions | Zoé Boivin | 14 h à 15 h 30

Expérimentation de techniques mixtes pour les enfants âgées de 6 à 9 ans.

Inscription au comptoir du prêt.

Au bout de ta langue | David Goudreault | 19 h 30 à 21 h

Spectacle alliant la poésie à l’humour où des monologues drôles et profonds sont entrecoupés de slams et de poèmes. Laissez-passer requis. **

Place de l’église Sainte-Famille

Peindre à l’ombre du clocher | Yvon Prévost | L’Atelier des arts visuels | 13 h à 17 h

Peinture en direct d’un grand format. En cas de pluie, activité annulée.

Visite guidée du Vieux-Boucherville | Société d’histoire des Îles-Percées | 13 h 30

Visite historique pour tous. En cas de pluie, activité annulée.

Rassemblement sur le parvis de l’église Sainte-Famille.

Au programme le dimanche 30 septembre :

Café centre d’art – 13 h à 17 h

Art postal* | Carole Dufresne et Monique Trempe | L’Atelier des arts visuels

Illustration d’un mot pour un être cher et… mise à la poste !

Ayez en main ses coordonnées, car vos œuvres feront l’objet d’un envoi postal massif.

Fables et modèle vivant | Réal Campeau | L’Atelier des arts visuels

Initiation au modèle vivant alors que des fables de Jean de La Fontaine sont lues.

Jouons avec les noms | Lynda Boyte | L’Atelier des arts visuels

Illustration à partir des noms des participants.

Création pour tous | Claire Lemay

Atelier d’initiation et d’exploration de la gravure et de l’estampe.

Mots’arts | Francine Giroux | L’Atelier des arts visuels

Démonstration et initiation à la sculpture du bois. Façonnez, ciselez, taillez, gravez !

Les mots « notypes » | Danielle Cadieux | L’Atelier des arts visuels

Initiation à l’estampe, immortalisée sur la presse d’Albert Dumouchel.

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Contes et bougeotte | Les détectives | 10 h 15 à 11 h : 2-3 ans | 10 h 15 à 11 h : 4-5 ans

Éveil moteur avec mouvements et danse. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Art en direct | 10 h à 17 h

Créateurs en pleine action : Louise Godin, Céline Laliberté, Myrtha Pelletier, Yvon Provost et plusieurs autres.

Art postal* | La page blanche | 10 h à 17 h

Jeu avec les mots, les couleurs et les médiums sur des cartes postales en forme d’alvéoles.

Musique d’ambiance | Myriam Reid | 13 h 15 à 14 h et 14 h 45 à 15 h 30

Prestation à la harpe.

Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

Les vanniers ambulants | 13 h à 17 h

Animation historique proposant des démonstrations de vannerie traditionnelle du 18e siècle.

Parc Pierre-Laporte – Site du Triathlon/Duathlon

Performance* | Alain Daigneault et Denis Hamel | 7 h à 17 h

Réalisation d’une sculpture en direct à partir d’acier et de pièces de vélos recyclées.

Centre Mgr-Poissant

Projection des réalisations du Kino Kabaret | Kino Rive-Sud | 19 h 30 à 22 h

Visionnement de courts métrages réalisés pendant la fin de semaine.

Expositions :

Café centre d’art | La galerie

28 septembre 9 h à 20 h

29 et 30 septembre 10 h à 17 h

Claire Lemay : Où vont les mots ?

Dans une société qui n’en finit plus de converser avec les claviers, l’artiste questionne l’avenir

de la correspondance écrite.

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois | Galerie Vincent-D’Indy

28 septembre 13 h à 16 h et 18 h à 21 h

29 et 30 septembre 13 h à 16 h

Zoé Boivin : Le grand pas

Dernière chance de voir l’exposition de l’artiste qui explore l’humanité et aborde la notion de l’identité.

Hôtel de ville | Galerie 500

28 septembre 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30

Exposition d’artistes et de créateurs d’ici

Claude Chartier, Alain Daigneault et ses élèves, Martine Favre, Jean-Pierre Langevin, Myrtha Pelletier et Roger Renaud.

Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

28, 29 et 30 septembre 13 h à 17 h

Exposition : Mémoires d’une demeure ancestrale

La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine a plus de 250 ans, découvrez son histoire ! Incluant un nouveau volet sur la vie et le legs de Louis-Hippolyte La Fontaine.

Espace jeux : atelier d’architecture

Exposition : Pierre Boucher : Mission Nouvelle-France

Découvrez ou redécouvrez la vie exceptionnelle du fondateur de Boucherville.

Exposition prolongée pour la saison 2018.

Visites guidées : 13 h 15 et 15 h 15

*Subventionné par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’entente de développement culturel.

**boucherville.ca/billetterie

(Source : Ville de Boucherville)