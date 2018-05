Les jeunes font l’expérience de la démocratie à De Mortagne

Élection d’un nouveau conseil étudiant

Les élèves de l’école secondaire De Mortagne ont procédé à l’élection d’un conseil étudiant le 10 mai dernier.

Loïk Anctil Bonenfant, élève en troisième secondaire du Parti équitable étudiant, a été élu à la présidence. Il est secondé dans ses fonctions des conseillers Arianne Richard à la vice-présidente, Alexandre Nadeau, Yasmeena Michaud, Élodie Dolan-Bachand, Samuel Atallah, et Maïka Hovens, du Parti équitable étudiant, ainsi que de Nora Mercure, Félix Connolly et Dominic Chaffard, de la Coalition De Mortagne, et de l’indépendant, Michaël Chaput.

Le nouveau conseil entrera en fonction en septembre 2018 et, d’ici là, les nouveaux élus seront formés à leurs nouvelles fonctions.

Au cours de leur mandat de trois ans, le président a dit souhaiter « adopter plusieurs mesures pour rendre l’école plus agréable pour les jeunes. Notre travail consiste notamment à représenter les élèves, auprès des professeurs et de la direction. »

Le goût de la politique

Les élèves semblent avoir repris goût à la politique puisque quatre partis, la Coalition De Mortagne, le Parti de l’alliance des élèves, l’Union étudiante, et le Parti équitable étudiant, tous composés de douze candidats, et un indépendant, Michaël Chaput, se sont fait la lutte durant une courte campagne électorale. Il n’y avait pas de conseil étudiant depuis trois ans.