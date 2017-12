Les gymnastes des Dynamix performent à la Coupe du Québec

Sainte-Julie a accueilli les 2 et 3 décembre derniers la première Coupe du Québec en gymnastique artistique masculine. Les athlètes du club Les Dynamix ont bien performé.

Nathan Yvars, de Boucherville, âgé de 15 ans, a réalisé une performance exceptionnelle. Il a obtenu une première position dans la catégorie National ouvert. Nathan est déjà champion québécois, en plus de s’être classé l’an dernier au neuvième rang aux Championnats canadiens.

Alexis Thériault, 16 ans, de Sainte-Julie, a raflé deux médailles dans la catégorie 13 ans et plus, niveau 3; une d’or au sol, et une d’argent aux barres parallèles.

Émeric Bissonnette, de Chambly, est arrivé premier dans la catégorie 2 C. Âgé de 10 ans, il a été cette année proclamé champion québécois dans sa catégorie.

Félix Desmarais, de Chambly, s’est classé au premier rang dans le niveau 5. Âgé de 15 ans, il est vice-champion québécois, septième aux Championnats de l’Est du Canada et champion des Jeux du Québec, en représentativité.

Enfin, Victor Canuel, 11 ans, de Beloeil, a remporté la première place, dans la catégorie Élite 4. Il est champion de l’Est du Canada, niveau élite 3, et premier au classement national Est/Ouest.

Quelque 260 athlètes venus de partout au Québec, dont certains de très hauts niveaux, étaient ainsi réunis à l’école secondaire du Grand Coteau, transformée pour l’événement en centre de compétitions. Les athlètes doivent participer à au moins deux coupes sur trois pour poursuivre leur cheminement et se rendre aux Championnats de l’Est et aux Championnats canadiens.