Les élus et le personnel de la Ville de Varennes soulignent la retraite de Denise Beauchemin

Crédit photo : Courtoisie

Les élus, employés municipaux, parents et amis ont rendu un vibrant hommage à Denise Beauchemin lors de son départ à la retraite le 19 juin dernier. Celle-ci a occupé le poste de directrice du Service des finances et trésorerie durant une période de trente-huit années.

Pour souligner ses années de loyaux services, la directrice des Services récréatives récréatifs et communautaires, Manon Lanneville, a présenté un montage photo émouvant qui remémorait des épisodes de la carrière de Denise Beauchemin. Plusieurs témoignages ont aussi été projetés en vidéo par des collègues d’autres villes et de son association professionnelle. Le directeur général, Sébastien Roy, a exprimé toute sa gratitude à l’égard de celle avec qui il a collaboré étroitement au cours des dernières années.

L’émotion fut à son comble lorsque le maire Martin Damphousse a fait l’éloge du professionnalisme et de l’intégrité de Denise Beauchemin. Après avoir raconté différentes anecdotes, il a déclaré : « Chère Denise, tu as marqué l’histoire et le développement de Varennes et tu as toujours soutenu les élus avec rigueur. C’est pourquoi nous avons pris la décision, avec le plus grand plaisir, de nommer une salle de réunion à ton nom sur l’étage que tu occupais à l’hôtel de ville ».

Le conseil municipal et le personnel de la Ville de Varennes souhaitent une excellente retraite à Denise Beauchemin.