Les élus d’un jour signent le livre d’or de la municipalité à Boucherville

C’est le 11 juin dernier, à l’occasion de la séance publique du conseil municipal de Boucherville que les 8 élus d’un jour ont signé le livre d’or de la municipalité. À cette occasion, le maire Jean Martel en compagnie du conseiller municipal du district no 5 et responsable des dossiers jeunesse, François Desmarais, ainsi que du bénévole responsable de l’organisation de cette activité, Frédéric Grenier, leur ont remis un certificat d’excellence.

Lors de cette cérémonie, Simon Gagner (Louis-Hippolyte-Lafontaine), Antoine Larouche (Père-Marquette), Audrey Leblanc (Pierre-Boucher), Roxane Cardinal (Paul-VI), Dania Chenail (Les Trois Saisons), Nicolas Rioux (De La Broquerie), Jeanne Bourque (Les Jeunes Découvreurs) et Audrey Carrière (Antoine-Girouard) ont défilé tour à tour pour procéder à la signature du livre d’or de la municipalité. Une photo officielle en compagnie des élus municipaux a également été prise.

L’activité : Élus d’un jour

Rappelons que la journée Élus d’un jour est organisée pour les élèves de 6e année des écoles primaires de Boucherville afin de souligner leur persévérance scolaire. Cette activité se tient annuellement afin de sensibiliser les jeunes au rôle de la municipalité, à l’implication citoyenne et au rôle des élus au sein de l’administration municipale.

La Ville de Boucherville tient à remercier chaleureusement les écoles primaires suivantes pour avoir accepté de participer, encore cette année, à cette belle activité : Les Jeunes Découvreurs, Les Trois Saisons, Antoine-Girouard, De La Broquerie, Paul-VI, Pierre-Boucher, Père-Marquette et Louis-Hippolyte-Lafontaine pour leur participation. Merci également à la Société d’histoire des Îles-Percées et au Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil d’avoir accepté de collaborer à l’activité. De plus, la municipalité ne peut passer sous silence l’implication de monsieur Frédéric Grenier, bénévole en chef, qui a accompagné les 8 jeunes tout au long de la journée!

