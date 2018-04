Les élèves de l’Impact ont « slamé » avec MC June

Des élèves de l’école orientante l’Impact ont été initiés au slam avec la visite, la semaine dernière, de MC June. Une belle façon de les motiver à prendre la plume.

Le slameur et rappeur a animé trois ateliers auprès d’élèves de troisième secondaire des groupes de l’enseignante Carmel Bouchard.

Durant ces périodes, MC June a slamé et parlé de son métier. Il a amené les élèves à réfléchir sur certains thèmes, à jouer avec les mots pour les inspirer et pour finalement les inviter à écrire un slam. MC June leur a également révélé, entre autres, que lorsqu’il était au secondaire, le français était la matière la plus difficile pour lui, alors qu’aujourd’hui, il offre des ateliers d’écriture. Il a de plus insisté sur l’importance de bien connaître l’orthographe ainsi que la langue anglaise.

« Pour certains élèves, c’était la première fois qu’ils composaient un texte poétique, expressif, et surtout avec intérêt », a mentionné Mme Bouchard. Elle avait fait une demande auprès de l’organisme Culture pour tous dans le cadre du programme Passeur de rêves, pour inviter l’artiste. « On les a amenés à écrire. Ils n’ont pas senti de contraintes, ça coulait tout seul et ils étaient libres de choisir le sujet. Ce type d’activités contribue à motiver les élèves et à contrer le décrochage», souligne-t-elle.

D’autres élèves de l’école se sont par la suite joints à l’artiste pour faire du freestyle et slamer.

Questionné sur l’impact de ses ateliers, MC June a expliqué qu’il ne pouvait le constater sur le moment, mais parfois plus tard. « Il m’est arrivé de remettre en question la pertinence de mes ateliers, jusqu’au jour où j’ai rencontré une professeure qui m’a raconté qu’à la suite de mon passage à l’école de sa fille, en cinquième année du primaire, celle-ci a pris goût à l’écriture. Aujourd’hui, elle compose plein de slams, alors qu’elle n’avait jamais écrit. J’ai trouvé ça cool, et j’ai réalisé que ce sont des trucs que tu envoies dans l’univers et qui font leur cheminement.»

Depuis 2010, MC June a donné plus de 180 performances scéniques et plus de 500 ateliers en milieu scolaire, centres jeunesse, maisons des jeunes, centres pour personnes âgées et bibliothèques, au Québec, mais aussi aux États-Unis, en Autriche, Suisse, Arménie et Russie.