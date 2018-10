Les élèves de l’école Boucherville Elementary inaugurent leur classe extérieure

L’école primaire Boucherville Elementary a mis en place une nouvelle stratégie pour maintenir l’intérêt des élèves et les motiver à apprendre. Depuis le début de l’année scolaire, les jeunes ont accès à une classe extérieure aménagée sur le terrain de l’école, un endroit protégé par des arbres matures, un environnement propice pour l’apprentissage d’une panoplie de matières scolaires. Les enfants de la maternelle jusqu’à la 6e année y ont accès selon une plage horaire qui permet aux classes d’y aller à tour de rôle. « Les enseignants peuvent s’en servir toute la journée; ça permet aux élèves de prendre l’air », explique la directrice de l’établissement, Jenny Brousseau.

Cet aménagement aura requis deux ans de préparation avant d’être parachevé. De prime abord, l’école voulait offrir un endroit sans murs pour rapprocher les élèves de la nature, question de changer de décor et de voir autre chose que les murs de la classe à longueur de journée. Une des personnes impliquées dans le comité de parents a élaboré des plans afin de déterminer les équipements qui prendraient place dans cet espace extérieur. Par la suite, ce comité a organisé deux collectes de fonds afin d’amasser l’argent et les biens nécessaires pour l’organisation des lieux. Après moult efforts, le rêve est devenu réalité.

La semaine dernière, la direction de l’école a inauguré cet emplacement en présence des enseignants et des élèves. Le maire Jean Martel assistait aussi à cette cérémonie tout comme quelques parents d’élèves. Le mercure oscillait autour de 4°C : une froide journée d’automne! Les feuillus brillaient avec leurs tons rouge orangé sous les rayons du soleil. Ce fut l’occasion de voir de près les différents modules installés avec soin dans cette nouvelle section : de grandes tables pour les jeux et expériences en sciences, le cercle d’amitié pour favoriser les relations sociales entre élèves, le coin lecture et la section jardin. Un groupe d’élèves avait préparé une chanson pour souligner l’événement. Il y avait de l’enthousiasme dans l’air!

Ce lieu servira de la rentrée jusqu’à l’automne, les jours où il n’y aura pas d’intempéries. Au retour du printemps, les élèves y auront accès de nouveau jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cet environnement donnera l’occasion aux élèves de bouger davantage! Une initiative qui devrait porter ses fruits.

