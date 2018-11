Les échos de l’assemblée publique du 5 novembre à Varennes

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 5 novembre dernier à la Maison Saint-Louis, située au 35, rue de la Fabrique à Varennes.

• Un avis de motion a été donné en vue d’adopter un projet de règlement pour l’acquisition d’immeubles industriels dans la zone industrialo-portuaire et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 5 800 000 $.

• Les élus ont décerné aux citoyens les Mérites horticoles Varennes en fleurs 2018 au début de la séance et ils ont rendu hommage à de jeunes sportifs varennois qui ont reçu un soutien de la Ville afin de souligner leur excellence.

• Le conseil a adopté un règlement relatif au stationnement hivernal. Les informations à ce sujet sont précisées en page 7 de cette édition du journal La Relève.

• Un premier projet de règlement a été adopté afin de modifier les règles de stationnement de nuit en période hivernale dans certains stationnements municipaux.

• Une patrouille-neige a été mise en place et elle aura pour tâche d’émettre des contraventions aux propriétaires de véhicules qui dérogent au règlement de stationnement sur rue en période hivernale.

• Un règlement a été modifié en matière de signalisation afin de retirer une interdiction de stationnement sur la rue Massue les lundis et mercredis matin.

• En matière d’urbanisme, les élus ont adopté et autorisé bon nombre de règlements, de dérogations, d’usages, d’aménagements et de constructions futures sur leur territoire.

• Un mandat a été octroyé à une firme de sécurité privée dans le but d’assurer une surveillance des parcs et lieux municipaux de mai à octobre 2019.

• Pour l’aménagement du futur skate plaza, un contrat a été signé pour la réalisation des plans et la gestion de la construction.

• Enfin, les élus ont adopté la mise à jour de la Politique de développement, d’acquisition et de gestion de la collection d’œuvres d’art et d’art public de la Ville.

(Mention de source : Ville de Varennes)