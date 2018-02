Les Dynamix se démarquent aux États-Unis

Des gymnastes de l’école Les Dynamix ont performé aux pays de l’Oncle Sam.

Des compétitions de gymnastique masculine se tenaient les 26, 27 et 28 janvier dernier à Allentown, en Pennsylvanie. Des douze gymnastes présents à la Brian Babcock Invitational, cinq ont réussi à monter sur le podium.

Au niveau 10, Jacob Lagimonière, catégorie 18 ans et plus, a remporté une médaille de bronze au total des appareils.

Au niveau 9, au total des appareils, catégorie 15-16 ans, Félix Desmarais a raflé la médaille d’argent, et Alexis Therriault, le bronze.

Au niveau 8, catégorie 12 ans, Victor Canuel, a gagné la médaille d’argent au total des appareils.

Au niveau 6, catégorie 12 ans et plus, Jasmin Gélinas a décroché la médaille d’argent au total des appareils.

L’entraîneur Yohann Roualdes explique que cette compétition sur invitation est une excellente occasion pour les athlètes de pratiquer de nouveaux mouvements dans un contexte compétitif, mais sans avoir à subir la pression, puisque les résultats ne comptent pas dans le classement du calendrier officiel au Québec.