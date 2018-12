Les Dynamiks de Contrecœur nommé club de développement de l’année par la FQSC

Crédit photo : Courtoisie

Le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur a reçu l’honneur d’être nommé le club de développement de l’année par la fédération des sports cyclistes du Québec (FQSC) lors du Mérite Cycliste Québécois qui s’est tenu dimanche le 11 novembre dernier à Victoriaville.

Le comité de sélection a reconnu l’apport fait par les Dynamiks dans le développement des athlètes membres du club ainsi que la qualité de l’organisation des 2 événements organisés par les Dynamiks en 2018 soit le Grand Prix Cycliste du 350e de la ville de Contrecœur et la Finale Provinciale du Challenge Lacasse qui se sont tenus respectivement le 13 mai et le 11 août 2018.

Les excellentes performances des athlètes lors des différentes compétitions sur route et sur piste au fil des années ont aussi bien entendu contribué à ce que les Dynamiks soient les récipiendaires de ce bel honneur qui couronne la saison 2018.

Les Dynamiks désirent en profiter pour remercier tous leurs partenaires-commanditaires, membres et bénévoles qui ont pu permettre au club de mettre en place des conditions qui ont permis aux Dynamiks de recevoir un tel honneur.

La saison 2018 étant déjà derrière nous, les Dynamiks s’affairent déjà à planifier la saison 2019. A ce titre, le conseil d’administration invite tous ses membres à assister à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dimanche le 20 janvier 2019 a 9 :30 au Centre Multifonctionnel de Contrecoeur, salle Norambar, situé au 475 rue Chabot. Cette assemblée coïncidera avec le premier entrainement intérieur de la saison et sera également l’occasion d’officialiser les inscriptions annuelles. Les Dynamiks souhaitent profiter de cette occasion pour inviter les amants de vélo de la Montérégie, petits et grands, qui souhaiteraient participer et/ou en apprendre davantage sur le cyclisme sur route et piste, de niveau compétitif ou récréatif, à venir assister à cette assemblée. Vous y trouverez réponses à toutes vos questions.

Au plaisir de rouler ensemble !!!

Club cycliste des Dynamiks de Contrecoeur

Au sujet du Club cycliste les Dynamiks

Fondé en 1976, le club cycliste Dynamiks de Contrecœur fait partie des cinq plus vieilles organisations cyclistes de compétition en route et piste au Québec. Au fil des ans, il a contribué au développement de coureuses et coureurs cyclistes qui ont atteint de niveau provincial, national et même international.