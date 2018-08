Les Ducs de Longueuil éliminent les champions en titre de la LBJEQ en comptant 43 points en quatre matchs

Crédit photo : Kevin J.Raftery

Les Ducs de Longueuil de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) sont entrés dans les séries éliminatoires de belle façon, car il ne leur a suffi que de quatre matchs pour éliminer, en première ronde, le Royal de Repentigny, une équipe pourtant double championne en titre de la LBJEQ.

Les deux premiers affrontements avaient permis aux Ducs de remporter autant de victoires avec des scores de 8 à 4 et 7 à 2, mais les deux dernières parties ont été marquées par une domination complète des joueurs de Longueuil. Les Ducs ont écrasé Repentigny à coups de bâton, par des pointages de 14 à 1 et 14 à 2.

Le receveur Antoine Major a joué la série de sa vie, avec 7 coups sûrs, une moyenne au bâton de ,636 et 8 points produits. Michel Dagenais a pour sa part frappé 2 coups de circuit depuis le début des éliminatoires.

À noter également la prestation sans faille des lanceurs, car dans le match numéro 3, le partant Christian Rebts n’a pas permis à un seul coureur de se rendre sur les sentiers avant un but sur balles accordé en septième manche, tandis que dans la rencontre suivante, Prévost a lancé cinq manches et n’a alloué que deux points sur quatre coups sûrs.

Avec cette victoire, les Ducs ont profité d’une semaine de congé, car ils sont la première équipe à accéder au deuxième tour des séries de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Au moment d’écrire ces lignes, leurs prochains adversaires en série demi-finale n’étaient pas encore connus, mais il s’agira soit des Guerriers de Granby ou des Cardinals de ville LaSalle; ces deux équipes disputant l’autre ronde de la finale de la section Groupe Vertdure. Le premier match de la série sera disputé mardi ou mercredi.