Les Diableries de Contrecœur édition 350e anniversaire de Contrecœur: mémorable!

Crédit photo : Courtoisie

Au lendemain du festival des Diableries de Contrecœur, le bilan fait par les organisateurs est unanime : il s’agit d’un succès sans précédent et une édition qui passera à l’histoire. Grâce à la contribution de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur et de ses partenaires, la 13e édition de ce festival basé sur la célèbre légende d’Honoré Beaugrand, a été bonifiée et la durée prolongée avec l’ajout de deux spectacles d’humour et d’un spectacle intégrant le Groupe vocal Expressio et les talents de Contrecœur. La reprise encore cette année d’un 5 à 7 MICROS à la placette avec Simon Morin en prestation musicale a aussi contribué au succès de l’événement. Évidemment, la qualité et la renommée des quatre groupes invités sur la scène vendredi et samedi soir garantissaient une fête inoubliable. Le point culminant a été sans aucun doute le spectacle des Cowboys Fringants pour lequel la foule a été estimée à 15 000 personnes.

« Certains diront que le comité des Événements Diable au Cœur travaille depuis une année à l’organisation des Diableries édition 350e, mais étant moi-même membre du comité organisateur depuis la première édition, je vous confirme que ce que nous venons de vivre à Contrecœur, c’est le fruit de 13 années de travail! L’expérience et l’expertise acquise au courant des dernières années a donné la confiance nécessaire au groupe de bénévoles que nous sommes pour se permettre de rêver à une telle édition et évidemment, de réaliser un exploit et un succès aussi grand » explique Pier-Yves Caisse, bénévole responsable de la logistique et de la sécurité pour les Événements Diable au Cœur. « Évidemment, nous n’aurions jamais été en mesure de faire vivre notre rêve un peu fou à tous sans l’apport financier du Comité du 350e et de tous les partenaires, l’aide des employés de la Ville de Contrecœur et des quelque 80 bénévoles qui ont mis à la pâte sur le terrain durant la dernière semaine », ajoute Virginie St-Denis, bénévole et présidente du comité Les Événements Diable au Cœur, visiblement fière de cette édition.

« La grande majorité des activités de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur est dédiée à la population locale et c’est normal puisque c’est leur ville qu’on célèbre cette année. Pour le festival des Diableries, puisqu’il s’agit déjà d’un événement qui accueille des gens de l’extérieur de la ville, la vision était différente. Le premier objectif était de faire rayonner encore plus ce festival à l’extérieur de Contrecœur et le second, était de donner aux citoyens de Contrecœur une opportunité d’assister à des spectacles d’envergure dans leur cour arrière tout en créant une occasion d’inviter « chez eux » la parenté et les amis. Nous avons constaté durant la fin de semaine un sentiment collectif de fierté dans la population ce qui contribue aussi à la mission de notre comité », affirme René Laprade, président du Comité des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. À titre de rappel, « la fierté » est le thème et la trame de l’ensemble des festivités de 2018. « Ultimement, le succès de cet événement montre aussi que nous avons développé ici à Contrecœur, au fil des années, une expertise dans la production et la livraison d’événements majeurs qui pourrait continuer à s’exploiter dans le futur » conclut M. Laprade.

L’édition 350e des Diableries de Contrecoeur a été qualifiée de mémorable et aura assurément été une édition rassembleuse pour la communauté de Contrecœur. Les organisateurs souhaitent aussi dire merci aux citoyens de Contrecœur, qui ont agi comme ambassadeurs, pour leur collaboration au succès de cet événement d’envergure.

Mercredi 8 août 2018

Soirée « Rire en Diable » Organisée en collaboration avec Vincent Fecteau.

Sur la scène de la Cache des Patriotes à la Maison Leboblet-du-Plessis, trois humoristes talentueux : Vincent Fecteau, Olivier Picard et Charles Brunet.

Bilan : 2 représentations à guichets fermés

Jeudi 9 août 2018

5 à 7 MICROS. Dégustation de bières de microbrasseries en plein air sur la placette avec l’artiste invité Simon Morin. Événement organisé par Culture C et Dépanneur Maxi. Cette activité est intégrée à la programmation des Diableries pour une 2e année.

Bilan : Pleine capacité sur la Placette de Contrecoeur

Vendredi 10 août 2018

Spectacle Lendemain de Veille suivi du spectacle de La Bottine Souriante

Bilan : 3 000 personnes au Parc Antoine Pécaudy

Samedi 11 août 2018

ZONE Familiale, ZONE ADOS, La caravane d’enquête, FOIRE Commerciale, ZONE Gourmande. Spectacle des Mouches du Capitaine, groupe formé majoritairement de musiciens de Contrecoeur suivi du groupe Les Cowboys Fringants.

Bilan : 15 000 personnes pour la portion du spectacle des Cowboys Fringants, un record pour le Parc Antoine Pécaudy

Dimanche 12 août 2018

ZONE Familiale. CONTRECŒUR A DU TALENT : Invitation à tous pour de la danse en ligne populaire, spectacle de danse country-pop avec Johanne et Denis Berthiaume et leurs élèves, Spectacle À la une du Studio de danse Julie Roy, Contrecœur chante le Québec avec Expressio et ses invités sous la direction d’Eric Bernier. Artistes invités : Cassandre Bélanger, Louise Cornelissen, Laury Lefebvre, Michael Martel, Anne Matte, Yan Villeneuve, André Lacombe et ses musiciens ainsi que la chorale des enfants de la chanson thème du 350e.

Bilan : La population est au rendez-vous pour voir les talents de Contrecœur au Parc Antoine Pécaudy