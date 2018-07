Les dessins des illustrateurs des Éditions de La Pastèque font l’objet d’une exposition

À la Maison de la culture de Longueuil

Afin de souligner le 20e anniversaire des Éditions de La Pastèque, la Maison de la culture de Longueuil propose une exposition qui met notamment en lumière le travail des différents illustrateurs ayant collaboré au fil des ans à des publications produites par cette entreprise spécialisée en ouvrages destinés au jeune lectorat. Les amateurs du 9e art québécois y trouveront des maquettes de dessins en noir et blanc ou couleurs de ces artistes qui alimentent l’imaginaire des lecteurs. Parmi les personnages les plus connus publiés à cette maison d’édition se trouvent Red Ketchup, de Réal Godbout et Paul, de Michel Rabagliati.

Fondée en 1998, La Pastèque a publié en 20 ans plus de 230 titres. Parmi ceux-ci, un bon nombre d’albums jeunesse et de bandes dessinées. L’exposition en propose de bons exemples et dévoile des artéfacts rarement présentés au public. Une des salles de la Maison de la culture est réservée au visionnement d’une vidéo qui fait connaître une douzaine de dessinateurs oeuvrant à La Pastéque. Ceux-ci ont réalisé des créations numériques pour un projet nommé Tout garni.

L’un des bons coups de cette maison d’édition aura été d’avoir fait traduire de nombreux titres depuis sa création, ce qui a permis aux auteurs québécois d’avoir une fenêtre dans divers pays et de faire connaître leur talent à l’étranger.