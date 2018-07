Les Cowboys fringants, La Bottine souriante et Lucifer enflammeront les Diableries de Contrecœur!

Le Festival d’été de Québec et même le Festival international de jazz de Montréal ne sont pas en mesure d’accoter les Diableries de Contrecœur cette année car ses organisateurs ont réussi à signer un pacte avec le diable pour qu’il prenne part à leur événement qui se déroulera du 8 au 12 août prochain!

C’est même Lucifer qui était le maître de cérémonie lors du dévoilement de la programmation de cette édition spéciale 350e anniversaire de Contrecœur et il promet que les gens se sentiront comme chez lui tellement l’ambiance sera enflammée!

C’était écrit dans le ciel : cette 13e édition sera l’enfer sur terre! Le comité organisateur présidé par Virginie St-Denis n’était pas peu fier d’avoir attiré pour l’occasion nuls autres que les Cowboys fringants, la Bottine souriante et, bien sûr, Belzébuth!

Les Diableries 2018 auront lieu encore une fois au parc Antoine-Pécaudy et elles seront présentées gratuitement aux festivaliers, alors que les responsables ont pensé à tous les groupes d’âges. Celles-ci débuteront avec une nouveauté, le mercredi 8 août, alors que se tiendra la soirée d’humour « Rire en diable » où vous pourrez découvrir trois humoristes talentueux, soit Olivier Picard, Charles Brunet et le Contrecoeurois Vincent Fecteau.

Le jeudi 9 août, un artiste surprise sera la vedette du 5 à 7 MICROS présenté de 17 h à 19 h à la placette située sur la rue l’Heureux. Le 10 août, l’enfer se déchaînera alors que Satan lui-même sera à l’animation pour réchauffer la scène, avant de laisser sa place au groupe Lendemain de veille qui jouera son répertoire des meilleures chansons québécoises et du top 40 d’hier à aujourd’hui. Par la suite, place à La Bottine Souriante en spectacle principal avec qui on aura l’impression de se retrouver dans le salon de Batissette Auger, sur l’rang d’la Petite-Misère, la veille du jour de l’An!

Des mouches et des cowboys…

Bon, le samedi, le démon va aller se coucher un peu dans un petit racoin des hauts fourneaux d’ArcelorMittal (son pied-à-terre quand il vient dans la région, nous a-t-il confié) et on en profitera alors pour mettre la famille à l’honneur pendant son absence! Une zone pour les enfants sera proposée sur le site ainsi qu’une foire commerciale, le Skatefest de la MDJ de Contrecœur, un parcours immersif, de l’animation et bien plus encore.

En soirée, le cornu sera de retour en grande forme pour animer « La Grande veillée » dont la première partie sera assurée par le groupe local bien connu, Les Mouches du Capitaine, qui laisseront ensuite leur place aux seuls et uniques Cowboys fringants. Ça risque de brasser car le populaire quatuor s’entoure de deux batteurs qui ne ménagent pas leurs efforts!

Finalement, le dimanche 12 août en soirée se tiendra le spectacle Contrecœur chante le Québec avec l’Ensemble vocal Expressio et ses invités, c’est-à-dire des artistes de Contrecœur sélectionnés à la suite d’un appel à tous lancé en début d’année par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire.

Bon, sur ce, allez vous coucher tout de suite car vous aurez besoin d’énergie pour passer à travers cette 13e édition d’enfer!