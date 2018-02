Les Cobras remportent la Classique des Cougars

L’équipe féminine de basketball les Cobras de Boucherville a décroché la médaille d’or dans la catégorie mini AA à la Classique annuelle de l’hiver des Cougars de Saint-Bruno-de-Montarville.

Une soixantaine d’équipes des quatre coins du Québec a participé à l’événement, et plus de 100 matchs ont été disputés, les 3, 4 et 5 février derniers.

Les Cobras de Boucherville ont vaincu coup sur coup les équipes de Saint-Bruno, de Rimouski et de Chicoutimi, pour atteindre la grande finale contre l’équipe du West Island.

En déficit de 14 points au troisième quart lors du match ultime, qui était aussi leur troisième consécutif de la journée, les joueuses ont su puiser dans leurs dernières réserves pour revenir de l’arrière et enlever la victoire in extremis 39-35. « Ce fut une expérience inoubliable pour ces jeunes filles de 5e et 6e années », a exprimé le gérant des Cobras, Jonathan Murray.

Les Cobras de Boucherville regroupent quelque 200 jeunes de niveau académique élémentaire.