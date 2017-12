Les citoyens invités à dénoncer la conduite avec les capacités affaiblies

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) devient le premier corps policier québécois à s’associer officiellement avec le groupe MADD Canada (Mothers against Drunk Driving) pour lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies, et cela, avec la collaboration citoyenne.

Le SPAL et MADD Canada unissent ainsi leurs forces dans une campagne inédite de collaboration citoyenne de type 911 contre l’alcool et les drogues au volant. Les citoyens, témoins de conduite erratique sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, sont invités à communiquer immédiatement avec le 911 afin d’aider les policiers du SPAL à intercepter les conducteurs délinquants.

Les conducteurs qui ne pourront être immédiatement localisés et interceptés par les policiers seront néanmoins identifiés et seront contactés par lettre afin de les sensibiliser au fait que leur comportement potentiellement criminel a attiré l’attention des autres usagers de la route. En cas de récidive, les policiers se rendront en personne rencontrer le propriétaire du véhicule afin d’évaluer la situation.

La démarche a pour but d’encourager les citoyens à communiquer avec la centrale 911 afin qu’ils puissent avoir le sentiment d’avoir leur mot à dire dans tout le processus visant à rendre l’agglomération de Longueuil plus sécuritaire pour l’ensemble des usagers de la route. MADD Canada, ou les Mères contre l’alcool au volant, est un organisme de bienfaisance, bien implanté dans le reste du Canada. MADD Canada se donne comme mission de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime violent.