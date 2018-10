Les chiens seront admis dans certains secteurs du parc des Îles-de-Boucherville le printemps prochain

Les propriétaires de chien pourront promener leur animal de compagnie au parc des Îles-de-Boucherville à compter du 17 mai 2019, mais seulement dans des endroits autorisés. La SÉPAQ a accordé le feu vert aux visiteurs accompagnés d’un chien sous certaines conditions après avoir évalué les résultats d’un projet-pilote mené depuis 2016 dans cinq parcs nationaux au Québec. « Nous avons effectué un travail rigoureux d’analyse des données. Nous constatons que les règles établies pour préserver les milieux naturels et favoriser une cohabitation harmonieuse sont respectées et que l’expérience client n’est pas affectée négativement par la présence des chiens », a mentionné la vice-présidente à l’exploitation des parcs nationaux, Catherine Grenier.

Au parc des Îles-de-Boucherville, la présence de chiens sera autorisée dans le sentier d’été de l’île Sainte-Marguerite tout comme dans les aires de pique-nique Saint-Laurent, Grande-Rivière et l’aire de jeux Molson, dans l’accès nautique autour du Centre de location en plus de l’Espace VR Molson. Ailleurs que dans ces secteurs, l’interdiction de promener son chien continuera à prévaloir, que ce soit pour préserver l’expérience des visiteurs qui ne souhaitent pas croiser de chiens ou pour protéger des milieux plus sensibles.

Projet-pilote

Durant les trois ans du projet pilote, il est ressorti un taux élevé de conformité aux règles imposées aux propriétaires pour limiter l’impact de la présence de leurs chiens lors des périodes de grand achalandage. Les animaux étaient tenus en laisse à la hauteur de 93% pendant l’été et à 95% durant l’automne. La laisse utilisée avait une longueur maximale de trois mètres dans 96% des cas l’été et dans 97% l’automne.Pour ce qui est de la présence d’excréments sur les sites de camping, elle s’est élevée à moins de 1 %. Précisons que le comportement des propriétaires de chien a été au cœur du projet pilote. L’exercice a démontré que ceux-ci sont plus enclins à suivre les règles dans les zones plus achalandées en raison de la pression des pairs.

Des ajustements pourront être apportés pour resserrer la surveillance si les taux de conformité reflètent un relâchement dans le suivi de la règlementation. La présence de chiens pourrait à nouveau être interdite dans un sentier, un secteur, tout un parc ou pendant une période de temps spécifique si les règles ne sont pas respectées.

Les prochains mois permettront le déploiement d’une signalisation claire dans les parcs nationaux, la formation des employés et la sensibilisation de la population. La même règlementation s’appliquera partout où les chiens seront admis. Son respect continuera d’être mesuré et assuré par divers moyens de surveillance, dont des patrouilles de gardes-parc.

Règles pour la personne responsable d’un chien

° En tout temps, le chien doit rester dans les endroits autorisés.

° Le chien doit être tenu en laisse (d’une longueur maximum de 3 mètres) et sous surveillance en tout temps.

° La personne responsable d’un chien présentant un comportement agressif devra quitter l’établissement avec le chien concerné.

° La personne responsable doit immédiatement ramasser les excréments de son animal et en disposer de façon hygiénique.

° Le chien qui aboie, qui hurle ou qui nuit au bien-être, à la quiétude et à la sécurité des autres visiteurs n’est pas toléré.

° Le chien doit passer la nuit dans le même équipement de camping et en compagnie de la personne qui en est responsable.

° Le chien ne doit jamais être laissé dans un équipement de camping, quel qu’il soit (tente, tente-roulotte, roulotte, motorisé, etc.), en l’absence du responsable du chien ou d’une personne désignée à cet effet.

Important

° Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre de ces règles est susceptible de devoir quitter le territoire et/ou de recevoir un constat d’infraction, le cas échéant.

° En aucun temps, le chien n’est admis dans les autres types d’hébergement que les emplacements de camping spécifiés.