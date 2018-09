Les candidats dans Montarville font belle figure au débat électoral de l’AGAB

Les candidats du comté de Montarville inscrits dans la course électorale aux élections du 1er octobre prochain ont défendu leurs positions sur une série d’enjeux politiques mardi soir dernier. Plus de 300 personnes se sont rendues à l’auditorium de l’École secondaire De Mortagne pour assister à cette rencontre qui était animée par Florence Junca Adenot. L’Association des gens d’affaires de Boucherville avait organisé cet événement à moins de trois semaines du jour du scrutin. La députée sortante Nathalie Roy de même que ses adversaires, Ludovic Grisé Farand (PLQ), Daniel Michelin (PQ) et Caroline Charrette (QS), ont accepté de participer à cet exercice démocratique, ce qui leur a permis de partager leurs convictions avec une partie des électeurs.

Au départ, l’animatrice de la soirée a expliqué la formule du débat et établi les règles du jeu : thèmes choisis, temps de réponse limité, encadrement rigoureux. Il était entendu qu’il n’y aurait pas d’échanges entre les candidats. Quant au public présent, il a eu droit à une période de questions à la deuxième partie de la rencontre. Encore là, les consignes limitaient chaque personne se présentant au microphone à ne poser qu’une seule question à un candidat.

Premier thème abordé, les suggestions de chaque candidat pour améliorer la mobilité de la circulation sur les routes. À tour de rôle, sans surprise, chacun a rappelé des solutions déjà exprimées sur d’autres tribunes : élargissement de l’autoroute 30, prolongement du REM, amélioration des dessertes de transport en commun, recours à l’auto-partage, réduction des tarifs du transport collectif, sans oublier le prolongement de la ligne jaune du métro de même que la mise en place de tramways et de bus express à des endroits ciblés.

La deuxième question a porté sur les propositions que les candidats défendaient pour améliorer l’accès aux services de santé, en particulier pour Boucherville. Différentes idées sont ressorties : remettre en place un service sans rendez-vous au CLSC avec des infirmières spécialisées, tout en augmentant les heures d’ouverture de cet établissement, ouvrir une nouvelle clinique médicale, investir dans le maintien à domicile.

Enjeu suivant, les solutions préconisées pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre qui affecte les entreprises. Plusieurs suggestions ont été exprimées : soutenir la robotisation, faciliter la venue des travailleurs immigrés, recours au télé-travail, instauration du salaire minimum à 15 $ de l’heure, augmenter le taux de diplômation chez les jeunes, valoriser les métiers, automatiser certaines tâches.

L’animatrice avait réservé deux questions surprises aux candidats. Uno, seriez-vous disposé à appuyer une étude de faisabilité pour déplacer la voie ferrée qui traverse Boucherville? Tous ont consentis à soutenir cette démarche, chacun à sa façon. Deuxio, chaque candidat devait proposer trois mesures pour lutter contre les changements climatiques. La liste des propositions est allée dans toutes sortes de directions.

Citoyens

Durant la période réservée aux questions des citoyens, les participants ont voulu connaître ce que préconisaient les candidats pour solutionner une panoplie d’enjeux : le décrochage scolaire, l’avenir de l’agriculture, le désintéressement des jeunes vis-à-vis la politique, les taxis Uber, l’annexion des battures Tailhandier au parc des Îles-de-Boucherville, pour ne citer que quelques exemples. Les sujets ont entraîné bon nombre de réponses prometteuses. Un ancien employé de la fonction publique a soulevé la question de la désindexation des revenus de retraite et de la perte de pouvoir d’achat de cette catégorie de personnes âgées.

La Relève a également soulevé une question : prévoyez-vous faire le nécessaire pour que le projet de réaménagement du carrefour Montarville/autoroute 20, dans les cartons de Transport Québec depuis une dizaine d’années, soit inscrit dans le prochain plan quinquennal du ministère? Le sujet en a pris quelques-uns au dépourvu.

En résumé, cette rencontre aura permis à l’assistance de se faire une idée plus précise de ce que chaque candidat a à offrir pour défendre l’électorat de la circonscription de Montarville à l’Assemblée nationale à compter de l’automne prochain, pour les quatre prochaines années.