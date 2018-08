Les Bouchervillois sous le charme de Damien Robitaille

Avec son petit accent franco ontarien, Damien Robitaille a séduit les Bouchervillois mercredi dernier alors qu’il est débarqué sur la scène Desjardins pour offrir un joyeux spectacle rythmé, comme plusieurs les aiment.

Damien Robitaille a attiré une foule nombreuse, et de nouveaux résidents pour qui s’étaient la première fois qu’ils assistaient à l’un des spectacles offerts dans le cadre de la série Des Airs d’été Desjardins, à la Place de l’église Sainte-Famille.

L’auteur-compositeur-interprète a vite fait d’embarquer le public avec ses histoires de voyage sur le fleuve, de séduction et d’amour. Chaudement applaudis, il a dit aimer avoir des rappels et s’est fait généreux.