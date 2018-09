Les aînés à l’honneur lors de la quatrième édition du Salon Place aux aînés à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

Le Salon Place aux aînés sera de retour pour une quatrième édition le lundi 1er octobre prochain lors de la Journée nationale des aînés au Centre communautaire de Sainte-Julie, situé au 550, boulevard Saint-Joseph.

Cette activité unique s’adresse à tous les citoyens de 50 ans et plus en leur permettant de découvrir les nombreuses ressources disponibles pour eux dans divers domaines ainsi que les opportunités présentes pour leur permettre de s’impliquer dans la communauté ou se divertir.

Marthe Laverdière en vedette

De 10 h à 13 h, les participants pourront visiter les nombreux kiosques à leur disposition. Par la suite, de 13 h 30 à 15 h, la conférencière bien connue Marthe Laverdière viendra divertir la foule de façon humoristique avec Drôle de conférence, si on restait soi-même.

L’accès au site et aux activités est entièrement gratuit. Cependant, les personnes souhaitant dîner sur place peuvent se procurer un billet donnant droit à une boîte à lunch au coût de 10 $. Ces billets sont présentement en vente à l’hôtel de ville de Sainte-Julie. Afin de faciliter l’arrivée sur les lieux, la Ville de Sainte-Julie encourage les citoyens à utiliser le transport collectif local gratuit.