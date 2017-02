Les adolescents de Boucherville disposent désormais de leur propre salle à la bibliothèque municipale

À l’arrivée de l’adolescence, bon nombre de jeunes délaissent la bibliothèque, souvent par manque d’intérêt pour la lecture. Conscients de ce phénomène, les bibliothèques publiques tentent de les attirer en leur proposant des projets qui répondent davantage à leurs attentes. Emboîtant le pas dans ce mouvement, la bibliothèque municipale de Boucherville vient d’ouvrir le Quartier B, une salle fermée, dédiée aux adolescents.

Situé au deuxième étage de l’établissement, cet espace propose tout ce qu’il faut pour divertir et occuper les utilisateurs : un mobilier confortable, une table remplie de jeux de société, une télé et des consoles de jeux vidéo avec casques d’écoute, un mur de création, des bornes de recharge d’appareils électroniques, sans oublier un support à planche à roulettes. L’embarras du choix. Il est aussi possible d’y écouter de la musique et pourquoi pas, de lire dans cet endroit aménagé avec goût.

La direction de la bibliothèque municipale a sondé une centaine de jeunes afin de connaître ce qu’ils aimeraient avoir comme salle à leur disposition. À partir des résultats de cette petite enquête maison, le Quartier B a vu le jour. Pour souligner l’inauguration des lieux, la Ville a organisé un party d’ouverture le 10 février en invitant un DJ et la comédienne Virginie Fortin. Plusieurs ont profité de cette rencontre pour se faire prendre en photo, voire en égoportrait, avec l’invitée du jour.

Lieu culturel

Bien qu’il y ait des fidèles de la lecture chez les adolescents, une majorité a tendance à lire essentiellement de courts textes, observe au passage la bibliothécaire Geneviève Cadieux. «En venant au Quartier B, ils auront l’occasion de lire autre chose comme des bandes dessinées ou de voir des documents audiovisuels. Ils se retrouveront dans un lieu culturel et auront le loisir de rencontrer des gens de toutes les générations; c’est enrichissant pour eux», ajoute la chef de section de la bibliothèque municipale. L’établissement a aussi rafraîchi sa collection de livres et autres documents qui s’adressent spécifiquement à la clientèle adolescente.

Programmation

Différentes activités seront organisées à chaque mois au Quartier B. Les jeunes seront conviés à y participer. La programmation sera renouvelée à chaque saison. «Nous souhaitons que la bibliothèque soit un lieu vivant. Le bruit sera toléré mais selon le type d’activité, des salles appropriées pourront être utilisées», ajoute Mme Cadieux.

Activités à venir

24 février ° Soirée de jeux vidéo

10 mars ° Création de bijoux en matériaux récupérés

24 mars ° Ciné-quartier

21 avril ° Soirée de jeux vidéo

23 avril ° Rencontre avec l’auteure Sarah-Maude Beauchesne

28 avril ° Atelier de slam avec MC June

12 mai ° Conférence «Préparer mon premier voyage»