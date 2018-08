Les abandons d’animaux ont explosé en mai et juin

Les abandons d’animaux ont lieu tout au long de l’année, mais leur nombre explose entre les mois de mai à octobre. Depuis le mois de janvier, les Services animaliers de la Rive-Sud ont accueilli 1650 animaux, dont 720 entre le 1er mai et le 30 juin.

La période des déménagements en est également une d’abandons d’animaux et, malheureusement, ce scénario se répète chaque année. « Plusieurs personnes, malgré toutes leurs démarches, n’arrivent pas à trouver un appartement où les animaux sont acceptés. Nous faisons donc face à deux fois plus d’abandons durant la période de mai à septembre que durant le reste de l’année. Nous pouvons parfois recevoir jusqu’à 30 chats par jour, et chaque année, des gens nous contactent pour des animaux délaissés dans des logements inoccupés. Ils sont découverts par les concierges, les propriétaires ou les nouveaux locataires », expose Carole Lacasse, directrice des services aux citoyens aux Services animaliers de la Rive-Sud.

À cette cause d’abandons, s’ajoute également la naissance des chatons durant cette période et dont plusieurs sont abandonnés. Cette déplorable situation amène Mme Lacasse à insister sur l’importance de la stérilisation des animaux. Elle mentionne en plus que plusieurs bêtes s’enfuient de la maison en raison de portes mal fermées ou encore parce qu’ils vont dehors sans surveillance.

4350 animaux hébergés

Durant l’année 2017, les Services animaliers de la Rive-Sud qui desservent les villes de Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil ont hébergé 4350 animaux. 78% étaient des chats, 14% des chiens et 8% des animaux exotiques (lapins, cochons d’Inde, rats, etc.).

40% de ces animaux hébergés étaient des bêtes abandonnées par leurs propriétaires alors que 60% étaient des animaux errants. La moyenne d’animaux accueillis par mois en dehors de la période de pointe (d’avril à octobre) a été de 254 animaux. Entre avril et octobre, ce nombre a augmenté à 436.

2195 animaux adoptés

En 2017, 2195 animaux se sont trouvé une nouvelle famille. Grâce à leurs partenariats avec des animaleries, 26% des adoptions de chats d’abord accueillis aux SARS ont été effectuées dans ces différents établissements. 645 animaux se sont trouvé une famille grâce aux collaborations avec des groupes de sauvetage.

L’importance de la licence et de la micropuce

Mme Lacasse précise que tous les animaux accueillis aux SARS qui avaient une licence ou une micropuce ont été récupérés par leurs maîtres. « Malheureusement, note-t-elle, presque tous ceux admis n’ayant aucune identification n’ont pas retrouvé leurs propriétaires.

L’année dernière, seulement 6% des chats errants ont été réclamés par leur propriétaire. Ceci ne représente que 125 chats errants sur les 2200 qui ont été hébergés. Quant aux chiens, 60% de ceux qui étaient errants ont été réclamés par leur propriétaire, soit 180 chiens sur les 300 accueillis au refuge.