L’Équipe Santé du cégep Édouard-Montpetit invite la population à donner du sang

L’Équipe Santé du collège organise une collecte de sang en collaboration avec Héma-Québec, les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre, de 9 h 30 à 15 h 30, au 150, rue de Gentilly Est, à Longueuil.

80 secondes. C’est l’intervalle auquel une personne a besoin de sang au Québec. Pour répondre à cette demande et maintenir la réserve collective de sang à un niveau optimal, il faut donc 1000 dons de sang par jour. En donnant du sang, vous contribuez ainsi à sauver des vies ! D’ailleurs, il est possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.

Un Cégep en santé

Édouard est le premier établissement d’enseignement du Québec certifié Entreprise en santé – Élite. Cette certification délivrée par le Bureau de normalisation du Québec vise le maintien et l’amélioration durable de l’état de santé des personnes en milieu de travail.

Le Cégep compte également cinq cliniques ouvertes à la communauté : denturologie, hygiène dentaire, lentilles cornéennes, lunetterie et clinique de la santé. Pour en savoir plus, visitez le cegepmontpetit.ca/cliniques.

Quelques consignes pour se préparer au don de sang

Bien manger et bien s’hydrater avant de donner du sang

Être âgé de 18 ans et plus

Présenter une pièce d’identité avec photo

Perçage corporel et tatouage : attendre 6 mois

Prévoir environ 1 heure pour le don

(source : cégep Édouard-Montpetit)