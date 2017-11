L’équipe olympique canadienne provisoire de patinage de vitesse sur courte piste en Asie pour le dernier droit vers PyeongChang

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

L’équipe olympique canadienne provisoire de patinage de vitesse sur courte piste finalisera sa préparation en vue des Jeux olympiques de 2018 en Asie avec la présentation des deux dernières Coupes du monde de la saison, incluant un premier arrêt cette semaine, du 9 au 12 novembre, à Shanghaï, en Chine, suivi, la semaine prochaine, de la dernière étape à Séoul, en Corée du Sud.

À Shanghai, le Canada sera à nouveau représenté par les membres de l’équipe olympique provisoire, soit : Kim Boutin (Sherbrooke, QC), Kasandra Bradette (Saint-Félicien, QC), Jamie Macdonald (Fort St. James, C.-B.), Valérie Maltais (Saguenay, QC) et Marianne St-Gelais (Saint-Félicien, QC) du côté féminin, ainsi que Charle Cournoyer (Boucherville, QC), Pascal Dion (Montréal, QC), Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau, QC), Charles Hamelin (Sainte-Julie, QC) et François Hamelin (Sainte-Julie, QC) chez les hommes. Audrey Phaneuf (Saint-Hyacinthe, QC) et Steven Dubois (Lachenaie, QC) voyagent également avec l’équipe.

Tout comme ç’a été le cas en Europe le mois dernier, Samuel Girard, Charles Hamelin et le Bouchervillois Charle Cournoyer représenteront le Canada dans chacune des trois épreuves individuelles à Shanghai.

Du côté féminin, le Canada sera représenté au 500m par Boutin, Bradette et Macdonald, au 1000m par Boutin, Maltais et St-Gelais, et au 1500m par Macdonald, Maltais et St-Gelais.

L’officiel canadien Jacques Grégoire participera également à l’événement en tant que premier assistant à l’arbitre.

Les compétitions de samedi et de dimanche seront webdiffusées en direct sur les sites Internet de CBC Sports (http://www.cbc.ca/sports) et de Radio-Canada Sports (http://ici.radio-canada.ca/sports).

La journée de jeudi servira de qualifications en vue des rondes finales des épreuves du 1500m et du 500m, qui auront lieu le samedi, alors que les qualifications de vendredi auront la même vocation pour les courses du 1000m et des relais en vue des rondes finales de dimanche. Au contraire des saisons non-olympiques, chaque épreuve ne sera présentée qu’une seule fois par fin de semaine.

Les Coupes du monde en Asie représentent les dernières opportunités pour les patineurs de sécuriser des places pour leur pays aux Jeux olympiques. À chaque épreuve, les patineurs accumulent des points dans chacune des distances individuelles. À l’issue des quatre Coupes du monde, les trois meilleures performances sur quatre de chacun des patineurs constituera le classement spécial de qualifications olympiques qui servira à distribuer les places disponibles en vue des épreuves à PyeongChang.

Outre les distances individuelles, l’autre objectif est de se qualifier pour les relais en terminant parmi les sept premiers en excluant le pays hôte, la Corée du Sud. En se qualifiant, le Canada pourra envoyer une équipe complète, soit cinq patineurs par genre. Sinon, un maximum de trois patineurs non qualifiés par genre pourra aller aux Jeux olympiques.

À la suite des deux premières Coupes du monde en Europe, où l’équipe y est allée d’une récolte de 12 médailles, le Canada trône en première position au classement général du relais masculin avec deux médailles d’or, alors que l’équipe féminine occupe présentement le deuxième rang grâce à une médaille d’argent et une de bronze.

Membres de l’équipe canadienne pour la Coupe du monde sur courte piste de l’ISU #3 à Shanghaï, en Chine :

FEMMES

-BOUTIN, Kim (Sherbrooke, QC) – 500m, 1000m

-BRADETTE, Kasandra (Saint-Félicien, QC) – 500m

-MACDONALD, Jamie (Fort St. James, C.-B.) – 500m, 1500m

-MALTAIS, Valérie (Saguenay, arrondissement La Baie, QC) – 1000m, 1500m

-PHANEUF, Audrey (Saint-Hyacinthe, QC)

-ST-GELAIS, Marianne (Saint-Félicien, QC) – 1000m, 1500m

HOMMES

-COURNOYER, Charle (Boucherville, QC) – 500m, 1000m, 1500m

-DION, Pascal (Montréal, QC)

-DUBOIS, Steven (Lachenaie, QC)

-GIRARD, Samuel (Ferland-et-Boilleau, QC) – 500m, 1000m, 1500m

-HAMELIN, Charles (Sainte-Julie, QC) – 500m, 1000m, 1500m

-HAMELIN, François (Sainte-Julie, QC)

(Source : Patinage de vitesse Canada)