L’ÉQUIPE MARC-ANDRÉ BOURDON SE DISTINGUE!

Pour la 3e année consécutive

-Meilleure équipe de l’agence RE/MAX Signature inc.

-Le plus grand nombre de propriétés vendues à Boucherville. (Référence : CIGM, 2014, 2015 et 2016)

Gala des MAX/IMM RE/MAX 2016

4e rang au classement des équipes au Québec.

Convention internationale RE/MAX R4 à Las Vegas

60e rang au classement des équipes au Canada.

Plus de 110 000 courtiers dans plus de 100 pays représentent RE/MAX.

Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle pour tout ce que nous avons accompli ensemble.