L’équipe féminine de volley des Lynx obtient une 5e place au championnat canadien de volley

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

(Communiqué du cégep Édouard-Montpetit)

L’équipe féminine de volley des Lynx a vécu une fin de saison haute en rebondissement en terminant 5e au championnat canadien, à Victoria, en Colombie-Britannique, du 8 au 11 mars 2017.

Malgré sa défaite contre les Mariners de Vancouver Island University en demi-finale pour la médaille de bronze, l’équipe est revenue à la maison avec un sentiment d’accomplissement.

Les joueuses sont d’ores et déjà prêtes à mettre les bouchées doubles lors de la prochaine saison afin de se présenter à nouveau au championnat canadien : «Les filles sont fières de leur parcours et de leurs résultats. Une 5e place ce n’est pas rien et nous avons, de plus, gagné la première place au provincial. Les joueuses sont motivées plus que jamais et sont prêtes à redoubler leurs efforts afin d’être les meilleures l’an prochain», souligne l’entraîneur-chef Louis-Michel Bergeron.

Trois Lynx se démarquent

Lors du traditionnel banquet du championnat, l’attaquante des Lynx, Maude Babin fût nommée sur l’équipe d’étoiles pancanadienne afin de souligner sa remarquable performance au cours de la dernière saison. Elle a, de plus, été nommée sur la 2e équipe d’étoiles du championnat canadien et élue joueuse du match lors de la partie contre les Hawks de Humber. L’étudiante-athlète de la région de Joliette avait aussi raflé le titre de joueuse par excellence lors du championnat provincial qui se déroulait à St-Jean-sur-Richelieu en février dernier.

Marianne Brousseau a, elle aussi, été nommée joueuse du match et a su démontrer ses talents lors du championnat canadien. La libéro s’est illustrée, en quart de finale contre les Wolves de Grande Prairie Regional College, grâce à ses habiletés en défense avec un total de 17 récupérations en défensive.

Bien que les Lynx se soient inclinés en demi-finale,la joueuse de centre des Lynx, Charlène Robitaille fut très efficace au filet en inscrivant 10 points marquants, dont cinq attaques et cinq blocs. Nommée sur l’équipe d’étoiles lors du Championnat provincial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) quelques semaines plus tôt, Robitaille avait été solide également lors des deux premiers matchs des Lynx à Victoria.