L’équipe de volleyball division 1 du cégep Édouard-Montpetit devient championne provinciale

Crédit photo : Nicolas Gariépy

L’équipe de volleyball division 1 des Lynx du cégep Édouard-Montpetit a remporté la première place lors du championnat provincial des 25 et 26 février derniers au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. La formation accède ainsi au championnat canadien qui aura lieu du 8 au 11 mars prochain en Colombie-Britannique.

Les Lynx rugissent dès le premier match !

Gonflées à bloc par l’énergie de leurs partisans, les joueuses ont gagné leur première partie avec une victoire en trois manches contre Le Boomerang du Cégep André-Laurendeau (25-23, 25-18 et 27-25). Avec ce gain, elles s’assuraient non seulement d’une place à la grande finale provinciale, mais aussi d’un laissez-passer pour le championnat canadien.

La formation de Louis-Michel Bergeron n’avait rien perdu de son énergie lors du match suivant, vainquant en finale Les Cavaliers du Collège Bois-de-Boulogne en quatre manches (25-14, 25-27, 25-15, 25-19). « L’équipe est unie et solide. Les joueuses ont travaillé fort tout au long de la saison afin d’atteindre cette première place, souligne l’entraîneur-chef, Louis-Michel Bergeron. Notre présence au championnat canadien sera une autre belle occasion de démontrer la force de notre équipe ! Nous avons, d’ailleurs, bien l’intention d’atteindre le podium encore une fois. »

Trois Lynx honorées par le RSEQ

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a souligné, à la fin du championnat, les joueuses par excellence ainsi que l’équipe étoile. Parmi les Lynx, la finissante Maude Babin (ville : St-Liguori) a reçu avec beaucoup d’enthousiasme le titre de joueuse par excellence du tournoi ainsi que celui de joueuse du match en demi-finale. L’attaquante Marianne St-Aubin (ville : Joliette) s’est aussi démarquée lors du tournoi et fut nommée joueuse du match de la finale avec un total de 16 attaques marquantes ainsi que quatre as. En compagnie de leur compatriote Charlène Robitaille (ville : St-Jean-sur-Richelieu), les deux Lynx ont aussi été nommées parmi l’équipe étoile du championnat.

Soulignons de plus la nomination, au cours de la semaine dernière, de Maude Babin et de Charlène Robitaille sur la première et deuxième équipe étoile de la ligue pour la saison 2016-2017.Prêtes à tout pour le championnat canadien !

Ce sera la troisième fois que la formation prendra part à ce grand rendez-vous national au Camosun College à Victoria, en Colombie-Britannique. Classée 3e au pays, l’équipe de volleyball des Lynx compte bien mettre les bouchées doubles afin d’améliorer son classement dans le but d’atteindre la première place.