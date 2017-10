L’équipe de hockey sénior de Sainte-Julie déménagée à Saint-Hubert

L’équipe de hockey sénior de Sainte-Julie Le Phoenix resto-bar, mise sur pied il y a deux ans, est passée aux mains du concessionnaire automobile Olivier Ford.

L’équipe a également changé de nom pour Les Mustangs Olivier Ford et a élu domicile à l’aréna Olivier-Ford, anciennement le Centre sportif Gaétan-Boucher, dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

« Nous avons été approchés le printemps dernier par le concessionnaire Olivier Ford qui souhaitait s’impliquer dans une équipe de hockey. Ça tombait bien et nous avons décidé de faire le saut », explique le directeur-gérant de l’équipe, Sylvain Poirier.

Le déménagement de l’équipe à Saint-Hubert a été approuvé par la Ligue sénior de hockey Richelieu à condition que les territoires soient redéfinis. La nouvelle équipe Les Mustangs perd le secteur de Sorel, mais gagnent la ville de Saint-Lambert, et les arrondissements de Greenfield Park et de Saint-Hubert, à Longueuil. Les joueurs de Sainte-Julie et Saint-Amable demeurent dans l’équipe.

Les Mustangs ont par ailleurs recruté un excellent joueur de calibre supérieur, soit Francis Charrette. Le hockeyeur qui jouera en quelque sorte le rôle d’ambassadeur pour l’équipe est natif de Saint-Hubert. Il jouait avec le Cool FM à Saint-Georges-de-Beauce de la ligue nord-américaine de hockey.

Les Mustangs ont débuté leur première saison en lion, en remportant les trois matchs disputés. Ils ont réussi à attirer quelque 300 spectateurs dans les gradins, indique Louis-Philippe Leblanc Boucher, directeur du marketing et de l’expérience client du Groupe Olivier. Selon lui, la transaction a rapidement eu des retombées positives pour le concessionnaire automobile, car les gens apprécient lorsque des entreprises s’investissent dans leur milieu.

Le prochain match aura lieu le 7 octobre à 20 heures à l’aréna Olivier-Ford, contre Les Bulls de Bedford.