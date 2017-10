L’équipe de baseball des Lynx remporte le championnat régional

En plus d’avoir terminé au 1er rang du classement de la saison régulière, l’équipe de baseball des Lynx est couronnée grande gagnante du championnat régional.

L’équipe termine donc sa saison en beauté en raflant les grands honneurs. Fait à noter, c’est la première fois qu’elle obtient le titre de championne de ce championnat qui, cette année, a eu lieu au parc Paul-Pratt, le 21 octobre dernier.

Une équipe forte et unie

Le gérant de l’équipe des Lynx, Alexandre Messier, ainsi que les entraîneurs, Vincent Gagnon et Nicolas Loiseau, sont fiers de leur équipe. « Les résultats de cette saison démontrent à quel point la chimie entre les joueurs était forte cette année, souligne Alexandre Messier. Chaque athlète a su faire la différence lors de moments cruciaux afin de permettre à l’équipe de gagner.»

Parmi les moments forts du dernier championnat, le joueur de champ extérieur, Samuel Tardif, a frappé le coup sûr victorieux lors de la 7e manche en demi-finale contre les Islanders du collège John Abott, ce qui a permis à l’équipe d’atteindre la finale contre

le collège Ahuntsic. L’étudiant-athlète Xavier Langlois s’est, quant à lui, imposé en finale avec un coup de circuit en plus d’avoir lancé trois manches en relève tout en n’offrant aucun point à l’équipe adverse. Lucas Bouchard a, de plus, produit trois points lors de ce dernier match.

L’équipe fait aussi bonne figure à l’extérieur du Québec !

En plus d’avoir disputé les matchs de la saison régulière, les Lynx ont participé à plusieurs parties hors concours au Canada et aux États-Unis, complétant ainsi leur saison avec 16 victoires et cinq défaites. Parmi les faits saillants, notons que les Lynx ont remporté trois parties à New York contre l’équipe de Monroe College et ont aussi pris part à une compétition à Toronto contre plusieurs équipes de la région.

Les Lynx célèbrent leurs victoires lors du match éliminatoire de football

Une célébration visant à honorer l’équipe de baseball est prévue dans le cadre du match quart de final du bol d’or de l’équipe de football des Lynx. Venez célébrer en leur compagnie le 4 novembre prochain à 13 h sur le terrain synthétique du Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit.