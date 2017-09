Le Championnat international d’échecs de Varennes : l’un des plus importants tournois en Amérique du Nord!

Crédit photo : Courtoisie

Le Club d’échecs de Varennes en collaboration avec la Ville de Varennes est fier d’informer la

population que les 6, 7et 8 octobre prochains se déroulera à Varennes le Championnat international d’échecs de Varennes à l’école secondaire Le Carrefour. Ce tournoi souligne cette année son 10e anniversaire. Il sera l’un des plus importants tournois en Amérique du Nord.

En effet, le tournoi accueillera dix Grands Maîtres Internationaux (GMI), soit un record pour ce type de tournoi. Ces GMI sont originaires du Canada, Cuba et des États-Unis. Il y aura un total de 24 joueurs de niveau international. Le Championnat international d’échecs de Varennes 2017 est homologué et enregistré à la Fédération internationale des échecs. La bourse garantie de 16 000$ représente également un record pour un tel tournoi. Le champion de la section ouverte remportera la Coupe Jean Coutu, notre partenaire Prestige.

Un peu d’histoire…

Le tournoi d’échecs de Varennes est né le 2 décembre 2005. À l’époque, il s’appelait «Tournoi-bénéfice Myriam Roy». On se doute bien de l’objectif que voulait atteindre l’événement : amasser de l’argent pour l’aider aux échecs. Myriam Roy était alors âgée de 10 ans. Elle était une vedette dans le monde des échecs, car elle avait déjà participé à un championnat du monde qui avait eu lieu en Grèce en 2005.

La première édition du tournoi a eu lieu au Collège Saint-Paul de Varennes. Le tournoi était d’envergure provinciale et était chapeauté par le Club optimiste de Varennes et le Club d’échecs Va Reine.

Quarante-cinq joueurs se sont livré une chaude lutte pour cette édition. Selon la Fédération québécoise des échecs (FQE), un tel nombre de joueurs pour un premier tournoi était considéré

comme un succès. De plus, l’événement a permis d’aider Myriam à progresser dans sa passion. À noter que le Journal de Montréal avait fait une très bonne couverture de l’événement à l’époque.

L’année suivante, le tournoi déménageait à l’école Le Carrefour en novembre 2006. Trente-sept joueurs étaient au rendez-vous. Bien que le nombre de joueurs avait diminué, leur calibre était cependant plus élevé que l’année précédente.

En 2007, le tournoi Myriam Roy (nouveau nom) fut organisé et fut un très grand succès. La FQE avait accepté de nous incorporer dans le circuit des principaux tournois à travers le Québec. Quatre-vingt-cinq passionnés d’échecs vinrent se confronter à l’école Le Carrefour.

Quatre ans plus tard, en 2011, le tournoi d’échecs de Varennes renaît de ses cendres. Une organisation bien structurée, composée de sept personnes crée officiellement le Club d’échecs de Varennes, un organisme sans but lucratif (OSBL). Sous la présidence de Michel Roy et du comité organisateur, le Club d’échecs de Varennes a donné un second souffle au tournoi. L’événement eut lieu en novembre à la cabane à sucre Choquet de Varennes. De plus, le tournoi faisait partie du circuit provincial d’échecs Oasis. Il y avait une bourse de 3 500$ à gagner dans plusieurs sections.

De 2012 à 2015 inclusivement, le tournoi d’échecs s’est déroulé à l’école primaire Du Carrousel à Varennes avec un nombre de joueurs augmentant chaque année. La Ville de Varennes devenait alors un partenaire majeur au niveau de l’organisation du tournoi.

L’an passé en octobre 2016, la 9e édition du Championnat ouvert d’échecs de Varennes a été une fois de plus un très grand succès. Le tournoi a établi un nouveau record de participation avec un total de 166 joueurs et il est devenu au fil des ans, l’un des plus prestigieux tournois d’échecs au Québec. Les joueurs provenaient principalement de la Montérégie et de Montréal mais également de plusieurs régions du Québec et même de l’Ontario. Pour cette édition, trois Grands Maîtres Internationaux ont participé au tournoi et c’est Alexandre Lesiège qui a remporté le Championnat.

De toute évidence, la 9e édition ouvrait le chemin vers un tournoi d’envergure internationale. Cette année, le Championnat ouvert d’échecs de Varennes porte le nom Championnat international d’échecs de Varennes et figure parmi les plus prestigieux tournois en Amérique du Nord. Le Club d’échecs de Varennes et ses collaborateurs ont bon espoir de recevoir au-delà de 225 joueurs.

Le comité organisateur souhaite présenter pour son 10e anniversaire, un tournoi de très haut niveau.

D’ailleurs, plusieurs Grands Maîtres Internationaux ont déjà confirmé leur participation. À quelques semaines du tournoi, dix Grands Maîtres sont inscrits officiellement en plus d’une trentaine de joueurs ayant un titre international. Plusieurs joueurs provenant de différents pays ont déjà confirmé leur participation : Azerbaïdjan, Cuba, États-Unis, Inde, Iran, Liban.

Le Club d’échecs de Varennes, organisateur du tournoi en collaboration avec la Ville de Varennes tient à remercier ses commanditaires et partenaires pour leur soutien financier et organisationnel, car sans eux, ce championnat ne pourrait exister. Les deux paliers gouvernementaux soutiennent également la présentation du championnat.