Un legs du 350e anniversaire de Contrecœur pour le Village de pêche blanche

La saison de pêche blanche à Contrecœur s’est terminée le 19 février dernier tout de suite après la tenue du Festival de la brimbale – édition 350e de Contrecœur qui fût un succès sur toute la ligne. D’ailleurs, il a été estimé que près de 3 000 visiteurs ont pris part aux activités durant la fin de semaine : un record d’achalandage!

« Cette saison, encore une fois, atypique au niveau météo et marquée par la fin de la pêche aux poissons-appâts vivants s’est terminée par un beau cadeau de la nature et par une fête sans précédent sur le fleuve à Contrecœur. De plus, le site de pêche blanche s’est fait offrir un legs par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur qui nous permettra d’identifier le site de pêche blanche de façon permanente avec une superbe affiche. En plus de nous permettre de donner un élan nouveau au Festival de la brimbale avec une contribution financière qui nous a permis d’offrir un feu d’artifice spectaculaire à l’immense foule présente sur ce site unique qu’est le village de pêche blanche de Contrecœur. » note David Joly, vice-président de l’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur.

« Le Village de pêche blanche de Contrecœur est un lieu populaire durant les mois d’hiver pour les Contrecœuroises et Contrecoeurois. Lorsque les responsables de l’Association chasse et pêche de Contrecœur ont fait la demande de projet pour obtenir une affiche afin de bien identifier le site, notre Comité a immédiatement appuyé l’idée, sachant que cet investissement perdurerait dans le temps. C’était une occasion d’offrir un legs à cette association sportive dont le nombre de membres s’élève à plus de 500 membres et conjoints(es)» souligne René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecoeur

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

La programmation des activités de l’hiver est déjà disponible sur le site internet de la Corporation à l’adresse http://350contrecoeur.ca/programmation/ et le reste de la programmation sera dévoilée tout au long de l’année avec la collaboration de divers médias. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Au sujet de l’Association chasse et pêche de Contrecoeur

L’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur a vu le jour en 1976. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif qui compte sur l’appui de ses membres dont l’activité principale est d’opérer le site de pêche de Contrecoeur et de promouvoir la pêche estivale avec son tournoi d’été. Les membres sont convoqués annuellement à une assemblée générale afin de décider des orientations de l’Association. L’Association agit en tant que pourvoirie pour la pêche sur la glace à Contrecœur. http://www.acpcontrecoeur.com