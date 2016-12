Légère hausse de 0,6 % du compte de taxes en moyenne à Saint-Amable

Crédit photo : Municipalité de Saint-Amable

Décembre c’est le temps des Fêtes, bien sûr, mais c’est aussi la période des budgets dans les différentes municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville. À Saint-Amable, les élus ont déposé celui-ci le 12 décembre dernier et les contribuables ont presque droit à un gel du compte de taxes puisque, pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 245 567 $, il augmente légèrement de 0,6 %, ce qui représente un peu plus de 14 $.

Le budget 2017 a légèrement gonflé par rapport à l’an dernier, passant de 14 053 000 $ à 14 818 000 $. Les plus importantes dépenses par service touchent la dette (23 %), la sécurité publique sur le territoire (17 %), l’administration (16 %) et le transport (15 %).

Les taxes foncières représentent une proportion de 63 % des revenus de la Municipalité (9 315 000 $), alors que les tarifs pour les services municipaux constituent pour leur part 24 % du total (3 564 000 $). La bonne nouvelle pour Saint-Amable dans un tel contexte, c’est qu’il y a encore plusieurs terrains résidentiels à vendre dans le secteur afin d’élargir l’assiette fiscale, contrairement à la Ville de Sainte-Julie par exemple.

On remarque à la lecture du budget 2017 que les taux de taxes augmentent légèrement, passant de 0,7644$ à 0,7704$ du 100 $ d’évaluation pour le résidentiel, et de 1,1141$ à 1,1228$ pour le non résidentiel.

Du côté des tarifs de compensation, celui pour l’eau est maintenu à 105 $. Pour l’entretien des égouts, il monte de 117 $ à 133 $ en 2017, alors que le tarif pour les matières résiduelles enregistre une baisse, passant de 256,11 $ à 240,00 $.

En ce qui concerne plus spécifiquement le compte de taxes d’un propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne, son compte de taxe subira une petite hausse de 0,6 %, c’est-à-dire 14,63 $.

12,5 M$ de travaux en 2017

Le conseil a également présenté le plan triennal des immobilisation (PTI) pour les trois prochaines années et celui-ci fait état de projets de l’ordre de 12 460 742 $ en 2017, 2 520 325 $ en 2018 et 2 105 977 $ en 2019, pour un montant total de 17 087 044 $.

Plusieurs projets majeurs entrepris au cours de l’année prochaine seront financés par règlements d’emprunts, dont la phase IX des égouts sanitaires, estimée à 8 116 038 $. La part de la Municipalité sera de 2 097 994 $, alors que les subventions totaliseront 4 061 456 $. En ce qui la phase X des égouts, un montant de 375 000$ pour les honoraires professionnels est prévu, dont 97 000 $ sera assumé par Saint-Amable. Quant au projet nouvelle école primaire dans le secteur Nord, il est estimé à 2 837 000 $.

Le fonds d’administration permettra de financer plusieurs projets en 2017, dont 365 600 $ de travaux préventifs de réfection de pavage et remplacements de ponceaux; 338 600$ pour le poste véhicules et équipements (remplacements divers); 29 700 $ pour les honoraires professionnels (parc le Rocher et parc rue Blain); 56 867 $ pour les améliorations aux bâtiments et équipements (chalet parc le Rocher et système téléphonique).

Finalement, au Fonds de parcs et terrains de jeux, plusieurs projets seront amorcés en 2017, dont un parc canin de 75 120 $; un montant de 202 221 $ sera destiné au parc Albini-Gemme; 34 000 $ est affecté au réaménagement du parc Notre-Dame-de-la-Paix (honoraires professionnels); alors que 363 929 $ seront consacrés à la mise en valeur du parc Le Rocher; dont une subvention de 333 333 $ de la CMM.