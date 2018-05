Légère diminution du nombre de décès sur les routes de la Montérégie en 2017

Crédit photo : Gouvernement du Québec

Les accidents de la route ont provoqué 61 décès sur le territoire de la Montérégie l’an dernier. Ce résultat représente une baisse de 4,7 % par rapport à 2016 et de 6,7 % comparativement à la moyenne des cinq dernières années. Le dernier bilan routier du Québec rendu public le 8 mai révèle en outre qu’il y a eu 283 blessés graves au cours de la même période. Il s’agit en somme du même nombre que celui constaté l’année précédente. Pour ce qui est du nombre de blessés légers, il s’est élevé à 7147, en hausse de 0,1%. Calcul rapide, au total 7 491 personnes ont subi des dommages corporels dans un accident de la route en 2017, soit 0,1 % de plus qu’en 2016. Ce nombre représente une augmentation de 4,4 % par rapport à la moyenne de 2012 à 2016.

Québec s’attend à une amélioration du bilan routier au cours des prochaines années en raison des nouvelles mesures du Code de la sécurité routière adoptées le 18 avril dernier. « C’est en mettant en place une législation moderne, en innovant en stratégies de prévention et en travaillant en étroite collaboration avec les différents partenaires en sécurité routière que nous pourrons rendre nos routes plus sécuritaires », a mentionné le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin.

La sécurité sur les routes demeure une préoccupation constante pour la Société d’assurance automobile du Québec. « Dès 2018, la Société mettra en place des actions pour développer une connaissance plus fine des différentes réalités et être ainsi en mesure d’intervenir de façon plus ciblée. De ce fait, la Table québécoise sur la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des enjeux de sécurité routière. Les deux premiers porteront sur les piétons et les motocyclistes », a laissé savoir la présidente et chef de la direction de la SAAQ, Nathalie Tremblay.

Le plus récent bilan routier au Québec montre que 2017 a été une année plus difficile en ce qui a trait aux nombres de décès et de blessés graves avec 13 décès de plus enregistrés et une hausse du nombre de blessés graves de 28.