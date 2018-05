Légère baisse du nombre de décès sur les routes en 2017 en Montérégie

Crédit photo : iStock

Le bilan routier 2017 en Montérégie a été présenté récemment et celui-ci indique qu’il y a eu 61 décès l’an dernier sur les routes de la région, soit 3 de moins qu’en 2016. Cela représente une baisse de 4,7 % en comparaison avec l’année précédente et de 6,7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le document fait également mention qu’on a rapporté les cas de 283 blessés graves en Montérégie en 2017, soit le même nombre qu’en 2016. Il s’agit par contre d’une augmentation de 3,1 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

En ce qui concerne les blessés légers, ils ont, quant à eux, connu une hausse de 0,1 % par rapport à 2016, alors que leur nombre s’élève à 7 147. On indique dans le bilan routier qu’il s’agit là d’une détérioration de 4,5 % comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

En 2017, pas moins de 7 491 personnes ont subi des dommages corporels dans un accident de la route dans la région, soit 0,1 % de plus qu’en 2016. Ce nombre représente une augmentation de 4,4 % par rapport à la moyenne de 2012 à 2016.

À l’échelle de la province, le nombre d’accidentés a diminué de 474 par rapport à l’année dernière. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se réjouit de constater que, sur une moyenne de cinq ans, la tendance du bilan routier est toujours à l’amélioration. On précise toutefois du même souffle que 2017 a été une année plus difficile en ce qui a trait aux nombres de décès et de blessés graves. En effet, 13 décès de plus ont été enregistrés, alors que le nombre de blessés graves a augmenté de 28.

Pour sa part, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin, a bon espoir que les nouvelles mesures du Code de la sécurité routière, adoptées le 18 avril dernier, permettront d’améliorer le bilan routier des prochaines années. Il ajoute que ces mesures amèneront notamment une plus grande protection des usagers vulnérables, un meilleur accompagnement des nouveaux conducteurs et des sanctions plus sévères pour la conduite avec les facultés affaiblies et les distractions au volant.

« Dès 2018, la Société mettra en place des actions pour développer une connaissance plus fine des différentes réalités et être ainsi en mesure d’intervenir de façon plus ciblée. De ce fait, la Table québécoise sur la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des enjeux de sécurité routière. Les deux premiers porteront sur les piétons et les motocyclistes », a affirmé pour sa part Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec.