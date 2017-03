L’école secondaire de Mortagne soulignera son 50e anniversaire l’année prochaine

Bientôt un demi-siècle d’existence! L’école secondaire de Mortagne se prépare à célébrer ses 50 ans d’existence en 2018. «Nous allons souligner cet anniversaire», a indiqué le directeur de l’établissement, Daniel De Angelis, lors du Déjeuner du maire, le 4 mars dernier. Cette rencontre mensuelle entre les élus et les citoyens se tenait pour la première fois à cet endroit.

Parmi les projets envisagés figure le réaménagement de l’auditorium. Grâce à un soutien financier de la Fondation de l’école, le système d’éclairage, l’acoustique et la sonorisation ont été améliorés. Il est maintenant question de remplacer les sièges par des versions plus récentes, davantage au goût du jour. «Ce changement pourra permettre d’avoir une salle de spectacle à Boucherville», a tenu à préciser M. De Angelis.

Fidèle alliée de l’établissement, la Fondation de l’école de Mortagne présentera une activité-bénéfice au printemps. Il s’agit de la pièce de théâtre Douze jurés en colère par la troupe des Deux Rives dont une représentation est prévue le 11 mai.

Équitable

Dans un autre ordre d’idée, une démarche suit son cours afin que Boucherville devienne Ville équitable. L’école de Mortagne multiplie les efforts depuis quelques années pour favoriser le commerce équitable. Des élèves s’impliquent dans ce projet. Un d’entre eux, Valérien Hébert Ferrat, a confirmé que la Ville a quasiment atteint tous les critères pour recevoir la désignation de Ville équitable. Parmi les cibles atteintes, une dizaine d’organismes, six restaurants et une dizaine d’entreprises commerciales sont désormais directement en lien dans leurs activités avec le commerce équitable. De son côté, le conseil municipal a adopté une résolution par laquelle la Ville adhère aux valeurs du commerce équitable.